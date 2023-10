Terremoto: ansia Napoli Real Madrid, il comunicato

Momenti di panico e ansia che ci sono a Napoli per quanto sta accadendo ormai da settimane. Ora c’è preoccupazione per Napoli Real Madrid per il caso terremoto.

E’ un caso particolare quello che sta vivendo la città di Napoli in queste settimane con continue scosse di terremoto di magnitudo 4.0 o 4.5 che vanno avanti ormai da diverso tempo e mettono i cittadini in agitazione.

Adesso si cerca di capire come può andare a finire questa storia con i continui esperti che dicono la loro e mettono preoccupazione a tutti, ma c’è grande ansia anche per la prossima partita che gli azzurri giocheranno in queste ore.

Champions League: Napoli Real Madrid, ansia terremoto

L’ultima scossa proprio alla vigilia di Napoli Real Madrid con un terremoto di magnitudo 4.0 con profondità di soltanto 2,6 che ha creato diversi problemi ai cittadini di Napoli e dintorni. Epicentro ancora una volta i Campi Flegrei e per questo motivo ora si cerca di capire come può andare a finire in vista di grandi impegni che la città di Napoli deve sostenere. Perché alla vigilia della partita di Champions League sono stati diversi i danni in città e i cittadini scappati per strada per il terremoto.

Continue scosse che continuano a registrarsi di un certo spessore che creano ansia alla popolazione che non è abituata a tutto ciò. Per questo motivo ora c’è da capire come si possa gestire un eventuale panico allo stadio Maradona durante Napoli Real Madrid. Un possibile terremoto durante la partita tra la squadra di Rudi Garcia e il Real Madrid dell’ex Ancelotti può essere pericoloso per un fatto di ordine pubblico.

Terremoto Napoli Real Madrid: la situazione

Ci sarebbe stato un sopralluogo allo stadio Maradona per Napoli Real Madrid a causa dei continui terremoti registrati. Nel corso delle ultime ore si sarebbero svolti dei controlli e si è preparato anche un piano per prepararsi al peggio.

A fare un appello sarebbero stati anche gli esponenti della Curva che hanno lanciato un segnale forte per tutti in quanto accaduto nelle ultime ore e per prepararsi al meglio per le prossime ore.

Terremoto Napoli: appello della Curva

Fantastico appello delle Curve di Napoli per la gente che andrà a seguire allo stadio Maradona la partita Napoli Real Madrid, con un po’ di ansia dopo quanto accaduto con i terremoti in città delle ultime settimane.