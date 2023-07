Calciomercato: stanno comprando Guler a 20MLN, ha accettato

Arda Guler è uno dei migliori talenti attesi dal calcio mondiale per il definitivo salto di qualità. Perché il giovanissimo talento del Fenerbahce è pronto al trasferimento.

Andrà a giocare con una delle squadre più forti e storiche del calcio mondiale, una di quelle che ha vinto di più trofei di tutti nella propria storia e in quella d’Europa. Una scelta considerata anche a sorpresa.

Perché in molti pensavano che il talento potesse non avere fretta e aspettare prima di un grandissimo club, andando a fare un percorso diverso. Adesso però sembra tutto deciso per la firma.

Calciomercato: Guler ha scelto la sua destinazione

Arda Guler non aspetta altro che fare il definitivo salto di qualità. Il giovanissimo talento classe 2005 che quest’anno ha compiuto 18 anni ha voglia già di approdare in un top club. Sono tante le squadre che si sono interessate a lui in questi mesi, tra cui anche Milan, Juventus e Napoli in Serie A. Ma niente da fare.

Non è in Italia che giocherà il prossimo anno Guler che è finito nel mirino di alcuni dei migliori club di sempre. Per questo motivo sarà difficile ora per i club italiani concludere l’operazione. Sembra che nelle prossime ore possa arrivare anche la notizia ufficiale.

Tra i vari club che hanno messo Arda Guler nel mirino c’è anche il Real Madrid che ora vuole accelerare e pensare ancora al futuro.

Real Madrid: si chiude per Arda Guler

Tra i tanti club interessati a Guler e sembra che ad avere la meglio sarà proprio il Real Madrid, perché il club spagnolo sta spingendo per chiudere il prima possibile l’operazione e anticipare altri club come anche il Barcellona. Ha già il sì del giocatore e ora dovrà solo formulare l’offerta definitiva per chiudere la trattativa con il Fenerbahce.

Il Real Madrid andrà a pagare la clausola rescissoria di Arda Guler che con i bonus inclusi si arriverà ad una cifra di 20 milioni di euro che incasserà il club turco.

La carriera di Arda Guler

I numeri di Arda Guler sono davvero impressionanti. Perché a 18 anni appena compiuti vanta già ben 32 presenze nella massima serie del campionato turco con il Fenerbahce e ha messo a segno 7 gol e 7 assist. Già è arrivata anche la chiamata della Nazionale, che gli ha concesso 4 volte di scendere in campo e per lui è arrivato anche il primo gol.

In Turchia sono tutti già pazzi di lui. E’ quest’anno che è arrivata la sua consacrazione, quando ha totalizzato a fine stagione 35 presenze con il Fenerbahce tra campionato e coppe e ha messo a segno 6 gol e 7 assist. Ora ad Arda Guler lo attende il Real Madrid.