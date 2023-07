Colpo di scena in Italia: cambia un’altra panchina

Ogni estate assistiamo a tanti cambi sulle panchine delle varie squadre, alcuni di questi però arrivano a sorpresa e a ciel sereno

Il mondo del calcio molto spesso dimentica quanto fatto dai vari allenatori e li vediamo lasciare le squadre che hanno portato ad alti livelli nel corso della loro carriera.

Come ogni anno, anche dopo questo, c’è stato il caos in Serie C, con alcune squadre che non hanno potuto iscriversi, chi per problemi di documentazione chi, invece, per questioni prettamente economiche. In questa ultima categoria troviamo il Pordenone, che per problemi economici ha deciso di ripartire dal basso, dopo le belle stagioni vissute in Serie B.

Al posto della squadra friulana è stato riammesso il Mantova, che nella graduatoria tra le squadre retrocesse era quella con il punteggio più alto. Il Brescia, che è stato retrocesso tramite in playout dalla Serie B, potrebbe tornare in cadetteria grazie al ripescaggio, con la condanna della Reggina che è stata retrocessa in Serie C, per dei problemi societari nelle ultime ore.

Zauli al Crotone, Tisci al Cerignola: il punto sulle panchine di C

Marco Gaburro lascia la panchina del Rimini, una notizia a sorpresa, dopo l’annuncio fatto dalla stessa società romagnola attraverso i canali ufficiali. Il tecnico era sulla panchina del Rimini da 2 anni, dove ha conquistato tante vittorie, 40, nelle 89 presenze che ha messo a referto. La società, concludendo il comunicato, ha ovviamente voluto fare il suo personale in bocca al lupo per la carriera dell’allenatore.

In questa stagione Marco Gaburro, sulla panchina del Rimini è riuscito a creare un buon gruppo, portando la squadra romagnola fino ai playoff grazie al nono posto in classifica nella stagione regolare. Il Rimini, nella post-season, è stato eliminato al primo turno, nella sconfitta per 2-1 maturata sul campo del Pontedera. Alla vigilia della stagione un risultato simile era da poter prevedere, per questo l’addio tra il tecnico e la squadra biancorossa ha lasciato tutti di stucco, a sorpresa.

Quella del Rimini, però, non è la sola panchina che è saltata nella terza serie del nostro calcio, c’è stato un valzer anche tra alcune squadre pugliesi. La prima è stata la Virtus Francavilla che ha salutato Antonio Calabro, che non ha portato ciò che si aspettavano, rimpiazzandolo con Alberto Villa. Il Monopoli sarà allenato nella prossima stagione da Francesco Tomei che rimpiazzerà il partente Giacomo Ferrari. Anche l’Audace Cerignola, nonostante i playoff, ha deciso di cambiare la guida tecnica chiamando Roberto Taurino al posto di Michele Pazienza, ex Juventus e Napoli.