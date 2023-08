Inter: non basta Arnautovic, Inzaghi ha una richiesta

Il calciomercato dell’Inter porta aggiornamenti importanti come l’acquisto di Marko Arnautovic per l’attacco. Il bomber arriva dal Bologna dopo l’accordo raggiunto tra i club.

Sono settimane calde queste, perché sono le ultime per poter fare acquisti e cessioni e ora anche l’Inter ne vuole approfittare per provare a chiudere altri colpi.

Arrivano ora le ultime notizie su quello che è un nuovo colpo per i nerazzurri che vogliono definire proprio in queste ore i dettagli dell’operazione sul giocatore che hanno deciso di puntare.

Calciomercato Inter: Arnautovic il colpo in attacco

Dopo un tira e molla di qualche giorno alla fine è stato il Bologna a mollare un poco la presa e dare il sì definitivo ad Arnautovic per il suo trasferimento all’Inter. Il giocatore non vedeva l’ora di tornare in maglia nerazzurra dopo averci giocato da molto giovane e alla fine ci ritornerà tra l’entusiasmo anche di tanti tifosi. Si chiuderà per un trasferimento a titolo definitivo da 8 milioni più 2 di bonus rispetto i 15 iniziali richiesti dal club emiliano.

Con Dzeko e Lukaku andati via alla fine l’Inter, al momento, pare abbia completato il reparto d’attacco con gli arrivi di Marcus Thuram e Arnautovic. Due colpi che potrebbero aver sostituito i giocatori che erano in rosa la passata stagione, ma che hanno un peso chiaramente diverso rispetto i primi due andati via.

Beffata anche la Roma che aveva provato il colpo Arnautovic che però alla fine firmerà con l’Inter. Ma non è detto che il giocatore sia l’ultimo arrivo nel reparto offensivo dei nerazzurri. Perché ora arrivano delle nuove notizie che riguardano la possibilità di andare a prendere anche un altro giocatore in quella zona di campo dopo le richieste espressa da Simone Inzaghi.

Inter: a Inzaghi non basta Arnautovic

Al momento sembra che ci sia una sensazione di insoddisfazione da parte di mister Inzaghi per gli acquisti di Arnautovic e Thuram in attacco per la sua Inter. L’allenatore ha voglia di dare una marcia in più in quella zona e chiede anche altro.

Infatti, potrebbe arrivare anche un altro attaccante verso la fine del mercato, molto dipenderà però da Correa. Di sicuro, come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha espresso al club la necessità di avere anche un altro attaccante in rosa.

Inter: nuovo attaccante da 15 milioni

Non bastano Lautaro Martinez, Arnautovic, Marcus Thuram e Correa al momento, perché l’allenatore chiede un valore aggiunto in quel reparto visto anche i continui infortuni di alcuni di questi giocatori in rosa che potrebbero mettere allenatore e club in una posizione scomoda per il resto della stagione. L’Inter valuta un nuovo profilo da almeno 15 milioni di euro, per altri calciatori di livello maggiore sarà decisivo il futuro di Correa.