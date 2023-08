Juventus: accordo e Lazio tradita, Sarri una furia

Ultimissime notizie di calciomercato per la Juventus e i suoi tifosi, perché arriva il colpo di scena con un nuovo acquisto in attacco che è pronto a firmare, beffata la rivale della Lazio.

Una situazione particolare e difficile che sta vivendo la società bianconera dal punto di vista del mercato per alcuni rallentamenti negli acquisti, ma ora si potrebbe sbloccare tutto da un momento all’altro.

Si lavora a quella che potrebbe essere l’operazione principale del mercato della Juventus che è pronta a mettere fuori dai giochi la Lazio con l’acquisto del nuovo giocatore.

Calciomercato Juventus: colpo in attacco, beffa Lazio

Ci sono delle nuove notizie che arrivano in aggiornamento riguardo quelle che saranno le scelte di mercato della Juventus che è pronta ad andare a piazzare dei nuovi colpi in vista delle ultime settimane della sessione estiva. La nuova stagione è ormai alle porte, l’inizio è imminente già questo fine settimane e la società vuole provare ad andare a rinforzare la rosa da consegnare a Max Allegri per il resto della stagione. Dove la Juve lotterà soltanto in campionato e in Coppa Nazionale senza poter partecipare alle competizioni europee per la squalifica ricevuta.

Adesso bisognerà vedere se il nuovo direttore sportivo Cristino Giuntoli riuscirà a fare al meglio il suo lavoro dopo le varie cessioni provando a piazzare anche colpi in entrata importanti. Perché anche i tifosi si aspettano ora nuovi acquisti dalla Juve che possano essere decisivi per il proseguo della stagione e la rinascita del club bianconero che sono due anni che non ottiene risultati sportivo sul campo.

Intanto, in queste ultime ore pare sia stato raggiunto un accordo da parte della Juventus con un calciatore italiano, un talento che verrebbe scippato alla Lazio di Sarri infuriata per questa possibile mossa dei bianconeri.

Calciomercato Juve: Berardi il colpo, c’è l’accordo

Sono ore decisive queste per la Juventus che è pronta a chiudere un nuovo accordo in attacco in vista delle prossime settimane. Si parla di un giocatore che è intenzionato a voler vestire la maglia bianconera in tutti i modi. Infatti c’è l’accordo totale tra la Juve e Berardi.

Adesso però manca quello con il club neroverde, ma l’affare sembra in discesa. Sono diversi i motivi per cui Juventus e Sassuolo possono trovare l’accordo per Berardi.

Juventus: Berardi in arrivo, ok del Sassuolo

Tantissimi affari conclusi in passato tra Juve e Sassuolo che ora sono pronti a definire tutto per Berardi, giocatore che piaceva tanto alla Lazio e a Sarri che resterebbero quindi beffati. Alte le richieste dei neroverdi, che ora però potrebbero aprire alla Juve. Si dovrà decidere formula e prezzo, con il giocatore che ora scalpita e chiede che gli venga concessa la grande occasione.