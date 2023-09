Calciomercato, arriva Jerome Boateng a zero: firma lunedì

Il calciomercato degli svincolati non è mai fermo e ora si sta chiudendo il clamoroso colpo Jerome Boateng per la difesa.

Il difensore tedesco è senza contratto e in attesa di una chiamata importante per tornare a confrontarsi con il grande calcio. In carriera ha vissuto tantissimi anni a grandissimi livelli, ha vinto tanti trofei e lo status di svincolato, a 35 anni, non lo sente ancora del tutto suo. Ora può tornare in campo e la settimana prossima sarà decisiva per la firma.

Tanti top club sono alla ricerca di qualche nome utile per completare la rosa. Il mercato degli svincolati è ancora aperto e il difensore tedesco potrebbe essere una risorsa importante per il continuo della stagione.

Calciomercato, colpo Boateng agli inizi di ottobre

Il calciomercato estivo è stato molto particolare per tanti club europei. Diversi calciatori hanno deciso di lasciare l’Europa per approdare in Arabia Saudita ma è cambiato anche il modo di fare mercato. Spesso, ormai sono i calciatori con i rispettivi agenti a condurre effettivamente le trattative e in molti casi ci sono state difficoltà importanti.

Non tutte le squadre sono complete definitivamente e gli allenatori stanno ancora aspettando qualche rinforzo giusto.

Uno dei nomi che più fa gola alle big è sicuramente quello di Jerome Boateng. Il difensore tedesco è svincolato e può firmare un nuovo accordo nei prossimi giorni.

Boateng torna al Bayern Monaco: le ultime

Jerome Boateng è ancora svincolato e per qualche settimana è stato uno dei nomi più vicini ai top club di Serie A. Il difensore tedesco è stato nelle idee di Juventus, Inter e Napoli che hanno dovuto cambiare alcuni difensori in estate. Ma poi nessun club ha mai affondato il colpo e alla fine Boateng è rimasto svincolato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport Germania, Boateng è vicino al ritorno al Bayern Monaco. In Baviera ha vissuto i migliori anni della sua carriera, si è imposto come uno dei migliori difensori al mondo e potrebbe vivere una seconda giovinezza a pochi anni dal ritiro dal calcio giocato.

La sua firma con il Bayern Monaco porterebbe sicuramente tanta esperienza nello spogliatoio, grande leadership e una conoscenza profonda dell’ambiente, utile a superare i momenti difficili.

Boateng al Bayern Monaco: domani la chiusura

Boateng al Bayern Monaco è un affare che si può chiudere in poche ore. Il tedesco sarebbe felicissimo di tornare in Baviera ma al momento non c’è ancora l’accordo definitivo. Non sono state ancora programmate le visite mediche ma la dirigenza bavarese sta provando a chiudere in tempi brevi.

Tutto si può definire in poche ore e nella giornata di lunedì potrebbero esserci le visite mediche e la firma sul nuovo contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione.