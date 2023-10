Chiesa via a gennaio: lo vogliono subito

Le ultime indiscrezioni su Federico Chiesa non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi juventini: pronta la super offerta per l’attaccante.

Tra i bianconeri più positivi in questo inizio di stagione c’è sicuramente Federico Chiesa, che sembra aver ritrovato la migliore condizione fisica e anche una certa verve in zona gol.

Sono già quattro le reti messe a segno dall’attaccante della Juve nelle prime sei gare di campionato, per la gioia di Massimiliano Allegri che ha pronosticato per lui tra i 14 e i 16 gol in questa stagione.

Sembra ormai lontano il mese di luglio, quando in tanti parlavano di offerte ormai imminenti e soprattutto irrinunciabili per Chiesa. La Juve sembrava disposta a sacrificare il suo gioiello per rimettere a posto il bilancio. Alla fine alla Continassa non è giunta alcuna proposta concreta e Chiesa è rimasto a Torino, con la convinzione di poter tornare a vedere quel giocatore che faceva davvero la differenza.

Tuttavia, a Torino si teme ancora che Chiesa possa partire già a gennaio di fronte a un’offerta ‘monstre’. L’ex viola è molto corteggiato dai principali club della Premier League, che hanno senza dubbio le risorse necessarie per soddisfare le richieste economiche della Signora.

Assalto a Chiesa, ora fanno sul serio: la Juve trema

Stando a quanto riportato da alcuni organi di stampa inglesi, infatti, pare proprio che il Manchester United voglia dare l’assalto a Chiesa nel prossimo mercato di gennaio. I Red Devils sono infatti certi che l’attaccante italiano possa essere la pedina ideale per il gioco di Ten Hag: con l’arrivo di Chiesa il Manchester United tornerebbe competitivo per la corsa alla zona Champions.

La Juve, però, non fa sconti e continua a chiedere per Chiesa la stessa cifra della scorsa estate. I bianconeri, infatti, non scendono sotto i 60 milioni di euro per l’ex attaccante della Fiorentina. Non è tutto, perché Madama non è nemmeno disposta a lasciar partire uno dei suoi giocatori più importanti a gennaio, correndo il rischio di non riuscire a sostituirlo nella maniera giusta.

Inoltre, nelle ultime settimane Cristiano Giuntoli si è messo in contatto con l’entourage di Chiesa per provare ad arrivare a un rinnovo di contratto. L’intesa tra il calciatore e la Juventus scade nel 2025 e il direttore sportivo della Signora non vuole arrivare all’estate 2024 con un solo anno di contratto rimasto. L’obiettivo di Giuntoli è quello di estendere l’intesa fino al 2026, sempre con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.