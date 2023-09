Calciomercato: arriva l’esonero, il sostituto è un ex Roma

Ultimissime di calciomercato riguardo la Serie A: primo esonero in arrivo, la decisione è quasi ufficiale. Il sostituto sarà un ex Roma.

Calciomercato: la decisione sull’esonero e la scelta sul nuovo allenatore

Esonero deciso per l’allenatore che lascia la panchina del club toscano. Reduce da quattro sconfitte di fila, che ha fatto precipitare la squadra all’ultimo posto in classifica in Serie A, la presidente ha scelto di non rinnovare la fiducia all’allenatore che nelle prossime ore sarà sollevato dall’incarico. La società è in riunione da ieri per decidere il nuovo allenatore: in pole c’è un ex Roma che in passato ha già allenato la squadra.

Nelle prossime ore arriverà il congedo con il tecnico che, nonostante il contratto fino al 2025, lascerà il suo attuale club dopo il brutto avvio di stagione. C’è già il nome riguardo il sostituto: è un ex Roma che ha guidato in due circostanze diverse la squadra toscano. La prima nel 2018 e poi nel 2021.

Ecco tutti i dettagli riguardo l’esonero dell’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti: il presidente ha deciso di richiamare in panchina Aurelio Andreazzoli. L’ex Roma sarà presto in città per firmare il nuovo contratto.

La pesante sconfitta contro la Roma ha aperto le porte all’esonero di Paolo Zanetti. La fiducia, da tempo, non c’era più ecco perché alla fine la società ha optato per l’addio dell’allenatore che nonostante un contratto fino al 2025 interromperà in anticipo la sua esperienza sulla pancina del club biancoazzurro. Per la sostituzione avanza la candidatura di un ex Roma: il patron Corsi è pronto a nominare come nuovo allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli.