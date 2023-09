Prenotato Colpani: che colpo in Serie A

Andrea Colpani è finito nel mirino delle big di serie A: il centrocampista è stato prenotato! Grande colpo in serie A

Andrea Colpani è forse la sorpresa più grande di queste primissime giornate di serie A. Il fantasista offensivo del Monza, lanciato definitivamente da Palladino ha sin qui segnato 3 gol e portato in dote i 4 punti che i brianzoli hanno in classifica. Non solo: sono suoi gli unici tre gol realizzati dal Monza in queste prime 4 giornate. Un vero e proprio trascinatore che si è scoperto importante nell’economia del gioco di Palladino.

Nessuno probabilmente ad inizio agosto avrebbe scommesso un euro su di lui. D’altronde il ragazzo classe 1999 è al Monza dal 2020, non si tratta di un nuovo acquisto, e mai era stato così centrale nel club brianzolo. Era una riserva, relegato spesso ai margini, con lo spazio da ritagliarsi quando poteva.

L’anno scorso 27 presenze (la maggior parte da subentrato) e 4 reti. Ne basta un’altra per eguagliare già il suo score dell’ultimo campionato. Ma la sensazione è che quest’anno potrà farne molti di più e proporsi come un top a livello nazionale. Sicuramente il talento biancorosso è già anche sul taccuino di Luciano Spalletti e potrebbe arrivare anche una chiamata al prossimo giro.

Colpaccio in serie A: prenotato Colpani

Bisogna risalire alle stagioni in serie B per trovare un Colpani così decisivo da titolare e prolifico, ma la differenza di categoria è palese e non può essere un metro di paragone. Dunque si tratta di un vero e proprio nuovo Colpani con Palladino che ha creduto nel suo giocatore per poi lanciarlo in maniera definitiva in questa stagione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate alle big e qualcuna è già sulle sue tracce.

In particolare ci riferiamo alla Roma. Il club giallorosso è sempre vigile sul mercato per regalare a Mourinho altri colpi nelle prossime sessioni. Già a gennaio. E proprio nella finestra di mercato invernale il club giallorosso potrebbe affondare il colpo per il centrocampista del Monza. La Roma dei Friedkin lo vuole e a Mourinho non dispiacerebbe.

La trattativa può essere messa su sicuramente per la prossima stagione ma come detto i giallorossi vorrebbero anticipare i tempi e portarlo nella Capitale già a gennaio. Vedremo come si evolveranno le cose da qui alla prossima finestra di mercato. Molto passa sia dal suo rendimento con il Monza nei prossimi mesi, sia dalla situazione in casa Roma.

