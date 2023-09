Serie A, la tegola è durissima: “Ha una microfrattura”, i tempi di recupero

Brutte notizie per uno dei club più in forma del campionato, il calciatore ha una microfrattura e la tegola è durissima.

I tempi di recupero rischiano di essere lunghissimi, secondo quanto annunciato a DAZN da parte dell’allenatore, che ha svelato il vero problema del giocatore che rovina così i piani della squadra che era partita benissimo con lui, tra l’altro come assoluto protagonista del suo undici titolare.

C’è chi è partito bene in campionato in Serie A, ma dunque deve fare i conti con i problemi del proprio calciatore che finisce KO a causa di una microfrattura. Stesso problema che rischia di andare verso il lungo stop, con una rivelazione ben precisa sui tempi di recupero sull’infortunio ai microfoni di DAZN.

Infortunio e tegola: è una microfrattura, si può operare

Si tratta di una microfrattura per il calciatore che, come svelato dal suo stesso allenatore, non sarà più a disposizione del club.

E adesso può sottoporsi ad un’operazione chirurgica, allungando i suoi tempi di recupero ma risolvendo completamente il problema per lavorare poi alla riabilitazione e al recupero.

Si tratta infatti del protagonista assoluto del Frosinone, nonché rigorista del club, l’acciaccato Harroui. Il tecnico dei Ciociari, Eusebio Di Francesco, ha svelato le sue condizioni dopo la microfrattura.

Di Francesco, le parole sull’infortunio di Harroui

Ospite a DAZN, Eusebio Di Francesco ha svelato le condizioni dopo l’infortunio di Harroui. Del calciatore del Frosinone ha parlato il tecnico che, fino a questo momento, ha trovato ben sette punti in campionato mettendosi sesto in classifica in parità di punteggio col Napoli. Ecco le sue parole: “Temo che Harroui dovrà stare fermo per un po’ di tempo perché ha subìto una microfrattura. Noi adesso, con lo staff medico, valuteremo se dovrà operarsi o meno. In sua assenza i rigori li tirerà Cheddira, speriamo di ritrovare comunque al più presto Harroui”.