Calciomercato, arriva l’ex Barca a zero: Ibra anticipato

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’ex Barcellona. Non vede l’ora di tornare a brillare, spunta la nuova destinazione in Serie A

Saranno giorni intensi per conoscere la sua prossima squadra: si libererà a zero dal Leeds per iniziare un nuovo progetto interessante. Anche il Milan è sul giocatore, ma spunta una big italiana pronta alla chiusura definitiva dell’affare. Conosciamo subito gli ultimi dettagli per la nuova trattativa di calciomercato in Serie A.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni con l’affare a sorpresa dell’ex Barcellona. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa per puntare in alto. Spunta un nuovo affare decisivo per essere subito protagonista in Serie A: ecco l’intreccio da urlo in vista della prossima stagione. La mossa a sorpresa per l’ex Barca che non vede l’ora di firmare con una nuova big che giocherà le coppe europee da settembre, la verità sul nuovo affare.

Calciomercato, intreccio in Serie A: arriva a parametro zero

Saranno settimane intense per prendere la miglior decisione possibile in vista del futuro. Ecco l’arrivo dell’ex Barcellona: dove giocherà?

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Junior Firpo è pronto a sbarcare in Serie A per firmare subito con una nuova big italiana. Lascerà il Leeds ed è voglioso di essere protagonista a parametro zero: c’è la Lazio sulle sue tracce. Il club biancoceleste ha intenzione di superare la concorrenza di Milan ed Atletico Madrid. Nell’ultima stagione in Championship ha collezionato ben 32 presenze: gli agenti della You First sono volati a Formello per avere un colloquio con il ds Fabiani.

Al momento è stata soltanto una chiacchierata esplorativa: nei prossimi giorni si conoscerà la sua prossima destinazione. Saranno ore decisive per chiudere subito l’affare: Junior Firpo può vantare una grande esperienza a livello internazionale. Dopo l’avventura al Barcellona, è volato al Leeds nel 2021: ora si libererà a parametro zero dopo diverse stagioni in Inghilterra. La Serie A lo aspetta a braccia aperte, ma anche i blaugrana potrebbero pensare ad un suo possibile ritorno.

Il terzino sinistro della Repubblica domenicana è ad un passo dalla sua nuova avventura. La Lazio potrebbe pensare a lui in caso di addio di Nuno Tavares, accostato alle altre big europee. Ormai ci siamo per gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione: Junior Firpo è pronto a sbarcare in Serie A.