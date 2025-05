Juve: Barcellona anticipato, Savona porta l’erede di Cambiaso

A sorpresa il terzino potrebbe portare l’erede del suo compagno di reparto. Si tratta di una ipotesi per i bianconeri da tenere in considerazione

La Juventus continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Dopo una stagione molto travagliata dal punto di vista sportivo, i bianconeri sono pronti a rivoluzionare la rosa e portare il club agli albori di un tempo. Per farlo c’è bisogno di alzare il livello della squadra in tutti i reparti e ci sono delle novità importanti. Secondo le informazioni di Konur, Savona è finito nel mirino di un club e la Vecchia Signora potrebbe optare per uno scambio.

L’esterno non è l’unico destinato a lasciare la Juventus. I bianconeri sono sempre più vicini anche alla cessione di Cambiaso e per questo motivo l’addio di Savona potrebbe portare la Vecchia Signora ad andare a prendere il sostituto dell’ex Genoa. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà il tutto.

Calciomercato Juventus: addio Savona, lo scambio decisivo

Le strade di Savona e della Juventus potrebbero separarsi al termine della stagione. Il cambio in panchina sta portando l’esterno a trovare meno spazio e la sua cessione è pronta a risanare un po’ i conti. Ma non solo. Non è da escludere che i bianconeri possano sfruttare questa operazione per portare a Torino il sostituto di Cambiaso.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Bayer Leverkusen starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere Savona per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. La Juventus è aperta alla cessione del giocatore e potrebbe magari sondare il terreno per Grimaldo. L’esterno è sicuramente un giocatore di qualità e potrebbe alzare la qualità della rosa. Il Barcellona è in vantaggio, ma la Vecchia Signora è pronta a sfruttare la situazione per andare a chiudere un colpo importante.

Per il momento Grimaldo è una suggestione per la Juventus. I bianconeri sono al lavoro per chiudere al meglio la stagione e poi si entrerà nel vivo del calciomercato. E si è pronti a trattare con il Bayer Leverkusen questo scambio.

Mercato Juventus: Grimaldo resta un obiettivo

Grimaldo è un obiettivo della Juventus per alzare la rosa nel prossimo calciomercato. La scelta definitiva arriverà solamente al termine della stagione e subito dopo aver ufficializzato il tecnico.

Per il momento non ci sono trattative nel vivo. Grimaldo presto comunque potrebbe diventare uno dei profili valutati dalla Juventus per alzare la qualità della squadra.