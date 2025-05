Milan, rinforzo dal Genoa: Inter a mani vuote

Il Milan sta già pensando al futuro ed in tal senso può arrivare un altro rinforzo direttamente dal Genoa e che rappresenta una autentica beffa per l’Inter che da tempo si stava muovendo sulle sue tracce.

I rossoneri non possono smettere di programmare il loro futuro, dal momento che è inammissibile ripetere quanto fatto in questa stagione. Sono stati troppi gli errori che sono stati commessi da questo punto di vista, a partire dalla scelta degli allenatori fino ad arrivare alla sessione di gennaio, con tanti innesti di cui nessuno praticamente ha lasciato il segno. Ovviamente per rialzare la testa occorre programmazione per avere le idee chiare a riguardo. E da questo punto di vista non si può fare a meno del calciomercato.

Il Milan sta facendo i conti con una situazione a dir poco delicata, che è precipitata ancor di più con il KO in finale contro il Bologna in Coppa Italia. In tal senso, per il prossimo rinforzo che può essere significativo per la prossima stagione del Milan può arrivare direttamente dal Genoa. La notizia in questione arriva come una beffa non di poco conto per i cugini dell’Inter, che da tempo si stavano muovendo sulle tracce del calciatore pur senza mai riuscire a chiudere ed a condurre in porto questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, nuovo innesto dal Genoa e sfida all’Inter

Il Milan dovrà cambiare tanto questa estate in tante zone, con la difesa che da questo punto di vista deve essere tenuta attentamente sotto osservazione. Sicuramente perché potrebbero partire Thiaw e Tomori, ma anche perché quest’anno è stata troppo fragile in termini di tenuta. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Milan si sta muovendo sulle tracce del difensore del Genoa belga Koni De Winter.

Si tratta di un calciatore che ha fatto benissimo anche in questa stagione e si è ormai consacrato nel mondo del grande calcio come un difensore estremamente affidabile e tra i migliori in Serie A. In tal senso, come è noto, su De Winter c’è anche l’Inter, e di conseguenza può venire fuori un interessante testa a testa di calciomercato tra le due milanesi per questo centrale cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Insomma, attenzione a questo nome per il futuro del Milan.