Gattuso torna in Serie A: c’è il via libera definitivo

Per il ritorno di Rino Gattuso in Serie A arriva un colpo di scena non di poco conto: arriva da questo punto di vista il via libera definitivo per questa soluzione che farà felici tanti appassionati di calcio.

Siamo al cospetto di un allenatore che soprattutto da calciatore ha fatto delle cose straordinarie ed ha fatto innamorare del suo carattere e della sua personalità praticamente tutti gli appassionati di calcio. Nonostante qualche passaggio a vuoto da questo punto di vista nel suo percorso da allenatore, si tratta di un tecnico che ha comunque ottenuto sempre tanto almeno dal punto di vista temperamentale dalle sue squadre. Ed in tal senso adesso può arrivare una importante svolta per il suo ritorno in Serie A.

Attualmente alla guida dell’Hajduk Spalato, la sua squadra, dopo essere stata a lungo in vetta alla classifica, nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con una brusca frenata. Ha approfittato di questa situazione il Rijeka, che si è impossessato della vetta della classifica del massimo campionato croato. Ed ora per Rino Gattuso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può seriamente far rientro in Serie A. Arriva, da questo punto di vista il via libera definitivo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questa soluzione sicuramente suggestiva.

Gattuso torna in Serie A: svolta per questa ipotesi suggestiva

C’è tanta voglia di rivederlo nuovamente mettersi alla prova in un campionato come la Serie A in cui ha avuto delle opportunità, ma sempre in contesti molto difficili. In tal senso, come raccontato da Nicolò Schira sul proprio profilo su X, per Rino Gattuso arriva una svolta non di poco conto. L’ex Milan e Napoli tra le altre, infatti, ha deciso di dire addio a fine stagione all’Hajduk Spalato. E chissà, dunque, che il suo futuro non possa essere proprio in Italia.

In estate, infatti, in Serie A ci sarà un autentico valzer di allenatori, dal momento che tante squadre cercano un allenatore. E tante altre realtà potrebbero essere coinvolte in questo discorso. Basti pensare al Milan ed alla Roma, senza ovviamente dimenticare i punti di domanda che ci sono all’orizzonte per Fiorentina e Lazio. Senza dimenticare la Juventus. E chissà che non possa cambiare qualcosa anche in casa Bologna, dal momento che Vincenzo Italiano è finito nelle mire di tanti top club.

Insomma, chissà che qualche club nostrano non possa pensare proprio a Rino Gattuso per la prossima stagione, regalandogli la possibilità di rimettersi in gioco. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.