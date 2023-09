Cinque squadre italiane in Champions League: l’annuncio ufficiale

Il prossimo anno cambia la formula della Champions League e la Serie A può portare ben cinque squadre: l’annuncio dalla UEFA.

La competizione europea più importante è l’obiettivo minimo di tutti i top club del nostro campionato che intendono partecipare per accrescere l’appeal della squadra e avere anche introiti importanti. In questa stagione sono rimaste fuori Roma, Atalanta e Juventus, con le prime due che dovranno “accontentarsi” dell’Europa League e con i bianconeri esclusi dalle coppe europee per motivi extracalcistici ormai noti.

La situazione relativa alla Serie A in campo europeo è stata ottima nella passata stagione. In tutte le competizioni c’è stata un’italiana in finale ma poi nessuna è riuscita a vincere un trofeo.

Champions League e Serie A: una bella novità

Per la Serie A che sta perdendo appeal dal punto di vista dell’attrazione, sia per i tifosi che per i migliori calciatori al mondo, è importante essere sempre al centro della scena nelle competizioni europee. Anche per questa stagione l’obiettivo è fare il meglio possibile in Champions League, Europa League e Conference League.

Dopo le finali della passata stagione, per il calcio italiano c’è la volontà di salire sul tetto d’Europa almeno in una competizione.

E c’è anche una ragione collettiva: la partecipazione di cinque squadre alla prossima edizione della Champions League.

Cinque squadre italiane in Champions League: annuncio dalla UEFA

La partecipazione di cinque squadre italiane alla prossima Champions Leauge dipenderà dal rendimento europeo di questa stagione. Evelina Christillin, membro della UEFA nell’esecutivo FIFA, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha trattato proprio questo argomento.

“Mi piacerebbe vedere una squadra italiana vincere Champions, Europa League o Conference League”, ha confessato Christillin. E il motivo è molto semplice perché è solo “il ranking UEFA a dare la possibilità di presentarci con 5 squadre alla Super Champions 2024/25″.

Per le italiane sarà importante avere cinque squadre in Champions League perché “dagli ultimi accordi UEFA-ECA alla Super Champions, che verrà inaugurata nel 2024/25, saranno distribuiti ancora più soldi ai club“.

Punteggi Ranking UEFA: l’Italia spera

Nella stagione 2022-23 l’Italia ha fatto registrare il secondo miglior coefficiente medio d’Europa dopo ai club inglesi. Mantenendo il secondo posto sarà fondamentale per dare modo anche alla Serie A di portare cinque squadre in Champions League nel 2024-25.

La quinta squadra in Champions League potrebbe permettere anche al calcio italiano uno sviluppo economico e del calciomercato. L’appeal e la base economica crescerebbe a dismisura e potrebbe riportare le squadre italiane ai livelli di un tempo.

I risultati della passata stagione mostrano un gran distacco dalla Germania, che occupa il terzo posto. Sarà importante, per le italiane, andare il più avanti possibile in tutte le competizioni europee e fare sempre meglio delle tedesche.