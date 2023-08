Infortunio e tegola: si è rotto il crociato, il club torna sul mercato

Era arrivato per la bellezza di 40 milioni, il calciatore si è rotto il crociato e costringe il club a tornare sul mercato.

L’infortunio è terribile perché, con la stagione che è praticamente appena cominciata, il calciatore è finito KO a ridosso del week-end che sarà, con il comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

Un infortunio che rovinerebbe così il futuro di un club a Milano perché, secondo quelli che sono i rumors, ora toccherà andare di nuovo sul calciomercato e c’è un giocatore ben preciso che l’allenatore avrebbe indicato per il domani del suo organico.

Infortunio e tegola: ritorno di fiamma dopo la rottura del crociato

Il calciatore si è rotto il crociato e dunque il club è adesso costretto a scegliere un nuovo innesto, dal calciomercato, ma di livello enorme.

Perché ha intenzione di fare le cose per bene quest’anno la squadra che è stata ad nu passo dalla gloria nella passata stagione, dopo aver praticamente inseguito il Manchester City nel corso dell’intera annata vissuta nel 2022/2023.

Il calciomercato infatti non si fermerà e, in queste ultime settimane prima di settembre, l’Arsenal cercherà un sostituto di Timber, che è finito KO per infortunio. L’esterno difensivo olandese si è praticamente rotto il crociato e adesso, Arteta, è pronto a pescare in Serie A per sostituirlo. Il principale nome per il calciomercato dell’Arsenal sarebbe quello di Denzel Dumfries.

Arsenal, che tegola su Timber: la notizia sul crociato

È l’Arsenal ad aver svelato l’infortunio di Timber, con annesse condizioni emerse dagli esami strumentali. Confermata la rottura del crociato, col giocatore olandese che sarà out praticamente per tutta la stagione o quasi. Una brutta notizia considerando che Arteta stava lavorando per farlo giocare a destra, lì dove non ha convinto Tomiyasu – ex Bologna che piace all’Inter -, e che ora sarà costretto a prendere un altro esterno. Tra le idee, appunto, quella che porta ad un altro olandese, dall’Inter arriverebbe Dumfries.

Mercato Inter, Dumfries all’Arsenal: sul piatto una contropartita

Sul piatto per l’affare Dumfries, l’Arsenal sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di uno dei calciatori che piace sia a Marotta che Ausilio. Secondo quanto riferito da The Athletic, Dumfries risulta ad oggi incedibile per l’Inter. Ma di fronte ad un’interessante proposta economica, che l’Arsenal vorrebbe ammorbidire con una contropartita tecnica, le cose potrebbero cambiare. I Gunners, infatti, sono consapevoli dell’interesse dell’Inter sul giapponese Tomiyasu. Per tanto, l’Arsenal offrirebbe soldi più il cartellino del giapponese, in cambio dell’arrivo di Dumfries.