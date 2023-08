Mercato: Morata di nuovo in Serie A, intesa per lo scambio

E’ stato accostato a lungo a tanti club italiani, ma alla fine Alvaro Morata sembrava destinato a restare all’Atletico Madrid. Alla fine, però, il suo nome è di nuovo in auge per un ritorno in Italia grazie ad un maxi scambio che non può non lasciare tutti a bocca aperta.

All’orizzonte c’è una Serie A a dir poco avvincente ed interessante. Sono tanti i club, infatti, che si presentano ai nastri di partenza con l’obiettivo dichiarato di conquistare il titolo. A partire dal Napoli, che intende provare a bissare quanto fatto l’anno scorso, fino ad arrivare al Milan ed all’Inter, che invece in Italia hanno deluso nella passata stagione. Il mercato, in tal senso, dice molto sulle reali ambizioni dei vari club. Ed uno di questi è pronto a chiudere uno scambio a dir poco importante. E questo serve a riportare in Italia un attaccante di assoluto ed indiscutibile valore come Alvaro Morata. Che, dunque, si prepara a salutare l’Atletico Madrid.

Il bomber spagnolo di nuovo in Serie A

Come è noto, non vedrebbe assolutamente in maniera negativa un ritorno in Serie A, dal momento che l’Italia è un Paese che ha imparato ad amare ed a conoscere. Nella passata stagione ha trovato la via della rete per 15 volte tra tutte le competizioni con la maglia dell’Atletico Madrid e chissà che il suo futuro non possa essere di nuovo nel Bel Paese.

Stando a quanto raccontato da BlastingNews, infatti, la Juve starebbe pensando ad uno scambio tra Morata e Vlahovic. Il serbo, infatti, piace e tanto a Simeone, che andrebbe a comporre un tandem da paura con Griezmann. Al contempo, Allegri stravede per lo spagnolo. Ai bianconeri, oltre alla punta ex Real Madrid, andrebbe anche una cifra di circa 40 milioni di euro che farebbe rifiatare le casse. Un modo, insomma, per rendere tutti contenti, con la strada che sembra in discesa.

Morata di nuovo alla Juventus, svolta

Pur non avendo i numeri del grandissimo goleador, si tratta di un centravanti moderno che riempie la sua partita di tante cose. Oltre a saper finalizzare bene, infatti, sa anche creare spazi per i compagni ed in campo aperto è sempre un fattore. Inoltre, come se non bastasse, conosce già la Serie A e l’ambiente Juventus, visto che ci ha giocato per 4 anni complessivamente.