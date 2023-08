Atalanta: De Ketelaere ha deciso, la risposta è arrivata

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe essere deciso in queste prossime ore proprio da come finirà questa situazione di De Ketelaere che lascerà il Milan.

Il giovane giocatore ha di fatto terminato la sua avventura in rossonero e pensa ora ad iniziare una nuova sfida. Ma in queste ultime ore sembra essersi fermata la sua trattativa con il club bergamasco.

In queste prossime settimane però si deciderà tutto, perché il mercato è ormai in chiusura con il 31 agosto che chiuderanno le trattative per quanto riguarda gli acquisti in quasi tutti i migliori campionati d’Europa.

Calciomercato Milan: De Ketelaere messo in vendita

Dopo essere arrivato per circa 35 milioni di euro dal Club Brugge al Milan ora De Ketelaere dopo solo una stagione, piuttosto deludente, è già arrivato il momento di andare via. Perché la società rossonera ha messo in vendita il giocatore che ha già trovato squadra. Infatti, il club rossonero non ha voluto dare una seconda occasione al giovane talento belga, per questo motivo punta alla sua cessione e ha già raggiunto l’accordo.

Infatti, l’Atalanta ha trovato l’intesa con il Milan per la cessione di De Ketelaere in prestito con diritto di riscatto fissato in base a determinati obiettivi di squadra. Il club rossonero ha trovato l’intesa per un trasferimento del giocatore per 5 milioni di euro di prestito più 25 di riscatto e compresi anche dei bonus all’interno. Un’affare che ora potrebbe chiudersi in base alle decisioni del giocatore.

Il calciatore è pronto a decidere in vista di queste prossime ore per capire come andrà a finire questa vicenda. Perché l’ultima parola spetta soltanto a De Ketelaere per firmare con un latro club, si tratta ancora di un club italiano in Serie A, ovvero l’Atalanta.

Atalanta: la risposta di De Ketelaere

De Ketelaere può firmare con l’Atalanta se lascia il Milan in queste prossime ore. Una decisione che può arrivare da un momento all’altro. Infatti, dopo una frenata forte arrivata per un problema con i suoi agenti, ora c’è la sensazione che si può davvero chiudere.

Infatti, l’Atalanta sembra pronta a firmare il nuovo acquisto De Ketelaere. Il club bergamasco attende la risposta del giocatore in queste ore, come rivelato dal Corriere di Bergamo la trattativa si è riaperta.

Milan: De Ketelaere firma con l’Atalanta

Infatti, ora si sono di nuovo avvicinati De Ketelaere e l’Atalanta e il Milan aspetta soltanto che il giocatore possa andar via per fare ancora cassa per poi investire nuovamente su altri giocatori che piacciono al club rossonero. Occhio però anche all’inserimento di altri club inglesi anche che valutano l’affare per il belga.