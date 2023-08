Il costume non la contiene: Samantha De Grenet lascia senza fiato

Ancora sensuale e bellissima Samantha De Grenet, la showgirl ed attrice che si tiene in formissima e si mostra così in tenuta estiva.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio in TV c’è stato il boom delle cosiddette vallette. Ovvero ragazze giovani e belle, dal fascino sempre molto prorompente, scelte per accompagnare i conduttori o le presentatrici nei programmi di punta.

In quel periodo sono state moltissime le ragazze lanciate in ambito televisivo. Bellezze spesso acqua e sapone, pronte ad esplodere anche nel mondo della moda e del costume. Alcune di loro ancora oggi si fanno valere, magari tornate in auge grazie a reality show o rimessesi in gioco in maniera più individuale.

Una di queste è certamente Samantha De Grenet. Una bellezza mediterranea e naturale che già negli anni ’90 fu lanciata come modella. Proveniente da una famiglia nobile di origine franco-napoletana, la bella Samantha ha partecipato a numerosi programmi, comparsa in rotocalchi a tutto spiano e fatto chiacchierare di sé per le diverse liaison sentimentali.

Forma top per Samantha De Grenet: la foto in costume fa il giro del web

La De Grenet, classe 1970, ancora oggi è sulla cresta dell’onda. Ha tornato a far parlare di sé dopo l’esperienza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ma soprattutto è lanciatissima nel mondo dei social network.

Infatti Samantha è molto seguita ed apprezzata su Instagram, vantando ben 544 mila follower. L’ex soubrette televisiva non disdegna di pubblicare immagini di sé, legate al fitness, all’ambito familiare ed anche ad alcuni prodotti da lei sponsorizzati. Senza ovviamente dimenticare qualche scatto più bollente.

Una delle ultime foto pubblicate da Samantha De Grenet la ritrae con uno splendido costume intero che però esalta le forme ancora oggi perfette della donna. Curve pazzesche per la modella romana che ovviamente non ha nulla da invidiare alle ventenni di oggi, visto che si tiene in forma tra attività sportiva ed una vita sana, riuscendo così a mantenersi bene nel corpo e nello spirito.

Tanti i flirt attribuiti a Samantha De Grenet in passato. Durante la sua carriera da attrice e showgirl avrebbe avuto relazioni con il calciatore Filippo Inzaghi, con l’attore e regista Leonardo Pieraccioni e con l’imprenditore Alessandro Benetton. Poi si è legata sentimentalmente all’imprenditore ed ingegnere Luca Barbato, che è ancora attualmente suo marito. La coppia ha un figlio, Brando, nato nel 2006.