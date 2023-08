Serie A: asse con l’Arabia Saudita, il dg apre al trasferimento

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento di altri giocatori pronti ad approdare in Arabia Saudita. Ci sono novità che arrivano per il campionato di Serie A.

Svolta decisiva per quanto riguarda il futuro di tanti altri campioni che possono lasciare l’Italia per approdare nel campionato del nuovo continente, quello degli sceicchi sauditi che possono svoltare il futuro del mondo del calcio.

Una situazione che si è venuta a creare e complicare in questi ultimi mesi. Da dopo il Mondiale in Qatar sono iniziate le prime voci e i primi trasferimenti concreti per quanto riguarda alcuni giocatori e campioni che hanno lasciato l’Europa per l’Arabia Saudita.

Calciomercato Serie A: nuovi trasferimenti in Arabia Saudita

Sono tanti i giocatori che già hanno lasciato l’Italia e l’Europa quest’anno in questa sessione di mercato che è stata una delle più incredibili e storiche che potrebbe aver cambiato completamente la visione del calcio in tutto il mondo. Perché l’Arabia Saudita si è intromessa nel calciomercato dei migliori campionati d’Europa e con offerte impossibili da pareggiare e raggiungere ha portato i giocatori a lasciare i top campionati per nuovi orizzonti, quello dei soldi che ora potrebbero cambiare il calcio.

Infatti, il mondo del calcio è già cambiato in maniera importante perché il calciomercato è deciso dall’Arabia Saudita che stanno investendo tantissimi milioni senza fine nei migliori campionati d’Europa, dalla Premier League fino alla Serie A.

Proprio dal campionato italiano sono arrivati altri giocatori in Arabia Saudita che hanno fatto una scelta economica e non dato conto a quello che era l’offerte che riguardavano le altre squadre d’Europa. Infatti, ora ci sono delle novità importanti per altri giocatori che sono pronte ad approdare in Arabia.

Calciomercato: Marino apre all’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita ha portato grandi e importanti soldi al campionato italiano e continuerà a farlo. C’è ora un club che è pronto ad aprire un’asse importante con il campionato Saudita in vista del futuro. Perché già sono stati chiusi degli affari e potrebbero arrivare anche altri trasferimenti nelle prossime ore.

E’ stato il dg Marino dell’Atalanta che ha dato il via libera all’Arabia Saudita. Il club nerazzurro in queste ultime ore ha chiuso il trasferimento di Demiral che ha di fatto finanziato il club nerazzurro con una importante offerta che ha portato soldi da reinvestire.

Atalanta: asse con l’Arabia Saudita

Proprio in queste prossime ore di calciomercato ora in Arabia Saudita potrebbero arrivare delle offerte da parte dei club saudita e degli sceicchi verso l’Atalanta che è pronta ad aprire un’asse.