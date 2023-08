Juve, ora cambia tutto: è stato tolto dal mercato

Grandi cambiamenti nelle strategie di mercato della Juventus: i tifosi della Signora non si aspettavano questo colpo di scena.

La Juventus ha esordito in campionato con una netta vittoria alla Dacia Arena di Udine, regalando quindi la prima soddisfazione stagionale ai propri tifosi. La Signora è riuscita a chiudere la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot.

Un secco 3-0 che consente alla truppa di Allegri di guardare con fiducia ai prossimi impegni, con la consapevolezza di poter lottare per i primi posti.

Nonostante la bella vittoria, proprio il tecnico livornese ha predicato calma nelle interviste post partita, ricordando che siamo solo alla prima giornata e che c’è ancora tanto da lavorare per tornare a certi livelli di competitività. Allegri non disdegnerebbe qualche altro rinforzo, dato che in questo calciomercato estivo l’unico acquisto è stato quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro.

In queste settimane il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, si è concentrato quasi esclusivamente sulle cessioni dei vari esuberi. Dopo aver piazzato Arthur, Zakaria, Rovella e Luca Pellegrini, l’ex ds di Napoli e Carpi deve ancora risolvere la situazione riguardante Leonardo Bonucci, messo fuori rosa (sul difensore c’è la Lazio). In più, non è da escludere la partenza di qualche giovane in questi ultimi giorni di mercato: giocatori come Miretti, Iling Jr e Soulé potrebbero finire in prestito in qualche club di seconda fascia.

Per il club è incedibile: la Juve deve rivedere i piani

Tuttavia, gli esperti di calciomercato sono convinti che Giuntoli farà qualcosa anche in entrata. Si continua a parlare ancora di Lukaku, anche se la pista sembra essersi molto raffreddata: stesso discorso per Berardi, con Carnevali che ha ribadito che l’attaccante azzurro resterà al Sassuolo.

E per quanto riguarda il centrocampo? La Juve è molto interessata a Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal che è stato regolarmente schierato da Arteta nella prima giornata di Premier (2-1 per i Gunners contro il Nottingham Forest). Purtroppo le ultime notizie sul centrocampista dell’Arsenal della Nazionale ghanese non sembrano favorevoli ai bianconeri.

Come riportato dal sito Express i londinesi hanno deciso di togliere Partey dal mercato, respingendo quindi le avances della Juventus e anche del Fenerbahce: negli ultimi giorni, infatti, anche il club turco si era fatto sotto per il giocatore. Lo stesso Arteta ha ribadito l’intenzione di mantenere Partey in rosa, sottolineando come la duttilità e l’intelligenza tattica del giocatore ghanese siano caratteristiche fondamentali per i Gunners.