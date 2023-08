Roma: ecco il bomber per Mourinho, è fatta

Il calciomercato della Roma si sta per concludere e la società è pronta a definire alcuni affari visto che Mourinho ha richiesto un nuovo attaccante in maniera decisa.

Perché il club giallorosso deve fare i conti con il pesante ko di Tammy Abraham che tornerà nel 2024 e potrebbe avere bisogno di mesi per ritrovare la forma. Per questo motivo l’allenatore vuole un nuovo attaccante.

Saranno decisive queste prossime ore, perché manca poco al 31 agosto che sarà la data della chiusura del mercato in entrata di questa sessione estiva. Ci sono subito delle novità per il tecnico portoghese.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto in attacco

La Roma ha iniziato la nuova stagione con un 2-2 allo stadio Olimpico trascinata dal Gallo Belotti che è andato a segno con una doppietta alla prima di campionato dopo che lo scorso anno non è andato in rete nemmeno una volta. Quest’anno però sembra essere partito con una mentalità diversa, così come la forma fisica. E si vede. Perché il Gallo si è messo in testa di voler approfittare di questa grande occasione che non vuole perdere visto che al momento è l’unico vero attaccante della Roma che però sta per acquistare un nuovo giocatore.

A prescindere se Mourinho darà o meno la fiducia a Belotti, la Roma numericamente deve comprare un nuovo attaccante e poi da febbraio marzo potrebbe essere a completa disposizione anche Abraham come terzo. Intanto, il giocatore italiano parte già con 2 reti messe a segno e dà un segnale forte a società, allenatore, squadra e tifosi, lui c’è!

In queste prossime ore la Roma completerà l’acquisto di un nuovo attaccante e poi si cercherà di capire che tipo di scelte verranno prese dallo stesso Mourinho anche per quanto sta mostrando Belotti in questi mesi.

Roma: colpo Zapata in attacco, la scelta su Belotti

La Roma punta forte su Zapata e sta chiudendo con l’Atalanta, difficilmente qualcosa farà saltare l’affare vista anche la volontà del colombiano di scegliere il club giallorosso. Ma non è detto che appena arrivi il giocatore metta Belotti dietro nelle gerarchie, anzi.

Duvan Zapata ha voglia di riscatto e ha accettato il progetto della Roma con Mourinho alla guida. Il giocatore colombiano aveva diverse offerte ma ha scelto di approdare con i giallorossi.

Roma: Belotti parte in vantaggio su Zapata

Infatti, salvo sorprese, Mourinho lancerà ancora Belotti titolare anche quando arriverà Zapata e soltanto in base a quello che i due mostreranno negli allenamenti che verrà presa una decisione definitiva sul bomber del club giallorosso. Il Gallo parte avanti per l’inizio di stagione attuale, la forma fisica e il fatto che è già da 1 anno in rosa.