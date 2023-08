Calciomercato: è fatta per Baldanzi, chiusura a 20mln

Tommaso Baldanzi lascia l’Empoli. Dopo un lungo tira e molla, il fantasista del club toscano è pronto a dire addio alla squadra di Zanetti in questa sessione di mercato. Il calciatore, che lo scorso anno si è preso una maglia da titolare a suon di reti, oggi ha molto mercato e starebbe per lasciare l’Empoli per 20 milioni di euro.

Mercato: 20 milioni per Baldanzi

Tommaso Baldanzi sarà uno degli ultimi colpi del mercato del 2023. L’attaccante della Nazionale Under 20, che ben ha fatto anche ai mondiali Under 20, è ad un passo dal dire addio all’Empoli.

Tuttavia la formula dell’operazione potrebbe far sorridere i toscani. Come dichiarato dal Presidente Corsi, infatti, la volontà del club sarebbe quella di tenere il calciatore in rosa per un’altra stagione. Il numero uno del club, infatti, aveva dichiarato di recente:

“Baldanzi in uscita? Noi si pensa che sia un ragazzo che per noi può fare la differenza per tutto il campionato, credo l’anno prossimo anche in chiave mercato possa avere un valore ancora superiore. Poi è logico, davanti a situazioni importanti e di gestione, bisogna trattare. Siamo però partiti con l’idea di averlo ancora con noi. Anche un anno fa volevamo tenere Viti, poi quando è arrivata l’offerta super abbiamo dovuto cederlo”.

Dunque parole che aprono alla cessione di Tommaso Baldanzi anche se l’Empoli potrebbe aver trovato la formula giusta per cederlo, tenendolo in organico fino a giungo. Queste le parole di ieri di Dionisi su Baldanzi:

“Baldanzi? Aveva la febbre ma ora si sente meglio, sta bene e domani sarà con noi. È finito anche il capitolo posizione ma sul mercato vi dico che spero rimanga con noi”.

Fiorentina: pronti 20 milioni per Baldanzi

Dunque, secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Firenzeviola, la Fiorentina sarebbe pronta a pagare 20 milioni di euro per avere Tommaso Baldanzi. Uno sforzo importante per i toscani che nel ruolo sono coperti e che, quindi, potrebbero decidere dare l’ok all’Empoli per tenere in organico Baldanzi per un’altra stagione.

Con Bonaventura, Barak e Sabiri nel ruolo, oltre a diverse altre soluzioni tattiche, la Fiorentina non ha bisogno immediato di Baldanzi. Tuttavia prima di chiudere l’affare, il ds Pradè spera di cedere Amrabat. Il centrocampista marocchino, valutato 30 milioni di euro dalla Fiorentina, era un obiettivo di mercato di Liverpool e Manchester United. Tuttavia ad oggi non sembrerebbero esser arrivate offerte importanti per lui. Per questo motivo, senza liquidità, la Fiorentina oggi non può affondare il colpo Baldanzi, ma se arrivasse la cessione il colpo sarebbe praticamente fatto.