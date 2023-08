Calciomercato: Gnonto torna in Serie A

Willy Gnonto è pronto a tornare in Serie A. L’attaccante della Nazionale, in forza al Leeds nell’ultima stagione, spera di tornare in Italia nel corso del mercato del 2023. L’esterno classe 2003 ha fatto bene in Premier League ma nelle ultime ore il suo nome è stato accostato al campionato italiano

Serie A: torna Willy Gnonto

Willy Gnonto finalmente in Italia? L’esterno della Nazionale, convocato da giovanissimo da Roberto Mancini, è pronto a tornare a giocare in Serie A. Dopo l’esperienza in Svizzera e quella in Inghilterra, il destino dell’esterno destro di attacco sembrerebbe essere in Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato un approccio tra la Roma e l’azzurro Willy Gnonto. Il calciatore vorrebbe dire addio al Leeds dopo la retrocessione e spera di poter giocare in un grande club italiano.

La trattativa tra la Roma e Gnonto sembra essere in salita visto che il club capitolino ad oggi cerca ancora un centravanti. Il club allenato da Josè Mourinho non sembra pronto ad un investimento su un attaccante del genere. L’esterno potrebbe essere considerato come rinforzo a determinate condizioni ma non è una priorità.

In effetti in Italia sono altri i club a cercare un calciatore dalle caratteristiche di Gnonto. Tra questi di sicuro potrebbe rientrare il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri sperano ancora nella cessione di Lozano e, se il messicano andasse via, non è da escludere che in azzurro arrivi un esterno.

Cerca un esterno anche la Juventus. I bianconeri, tuttavia, hanno già individuato in Berardi il calciatore giusto per la squadra di Allegri. Ed allora, se Berardi dovesse finire in bianconero attenzione proprio al Sassuolo che dovrà rimpiazzare il proprio capitano con un nome importante.

Calciomercato Napoli: serve l’esterno

Come detto, il Napoli nelle prossime ore potrebbe inserirsi nella trattativa Gnonto.

Il calciatore oggi è valutato 30 milioni di euro ma è attualmente fuori rosa in Inghilterra. Una cifra fuori mercato visto che l’esterno non sembra intenzionato a giocare nella Serie B inglese e che lo stesso calciatore era stato pagato quasi la metà un anno fa. Una volta Lozano, arrivato all’ultimo anno di contratto ed obiettivo di diverse squadra di MLS, non è detto che il Napoli non possa approfittare della situazione del calciatore italiano. Gnonto spinge per andare via e per caratteristiche sarebbe perfetto per Garcia nel suo modulo di gioco. Gli azzurri seguono anche Jesper Lindstrom, esterno dell’Eintracht Francoforte, che per caratteristiche ricorda molto Willy.