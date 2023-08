Colpo Sergio Ramos: tutto deciso per il suo arrivo

Svolta improvvisa e destinazione a sorpresa: Sergio Ramos ha scelto il suo nuovo club e sarà grande protagonista.

Grinta e muscoli, tanta esperienza e soprattutto un fisico che gli consentirà ancora di essere grande protagonista. Del resto, Sergio Ramos, è fra i calciatori più vincenti della storia, ed è lecito attendere la fila per averlo in squadra nonostante i 37 anni già compiuti.

Il su fisico gli consente di giocare ancora ad alti livelli, e dopo una lunga militanza nel Real Madrid, e una esperienza al Psg che non gli ha regalato grosse soddisfazioni, il centrale spagnolo sarebbe pronto a rompere gli indugi. Ramos ha mostrato in estate sui social le lunghe sessioni di allenamento, tanto sudore e una forma perfetta, e nel frattempo ha registrato una lunga serie di offerte.

Un dato inevitabile per il calciatore che detiene il record di presenze con la nazionale spagnola, e che anche a Parigi ha messo insieme 45 presenze e 4 gol, non pochi per un centrale di difesa. Per lui si sono mossi gli arabi, convinti da un profilo che oltre al lato calcistico avrebbe rappresentato una operazione di sicuro successo dal punto di vista mediatico. Anche dall’America sono arrivate richieste e proposte portate avanti a suon di milioni, ma la scelta di Ramos è abbastanza chiara e si è concretizzata in una trattativa ora pronta a decollare.

Sergio Ramos ha scelto: destinazione a sorpresa

Inter Miami, Al-Ahli, Al-Hilal, Al Ittihad, perfino un suggestivo quanto clamoroso ritorno al Siviglia, che lo lanciò nel calcio che conta prima del trasferimento e della lunga storia a Madrid.

Sergio Ramos ha incassato richieste di ogni tipo, ha valutato offerte anche milionarie per chiudere la carriera e regalarsi una, forse due stagioni da protagonista. Alla fine però la scelta è caduta su un club che lotta per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League, e vorrebbe regalarsi un colpo perfetto per le magiche notti europee.

Dalla Turchia arrivano infatti conferme su una stretta di mano virtuale fra il centrale spagnolo e il Galatasaray. Da Istanbul avrebbero giocato le carte giuste per strappare Ramos alla concorrenza, e le condizioni sarebbero convincenti. Oltre ad una interessante offerta economica, proprio la qualificazione in Champions sarebbe fondamentale nella riuscita dell’affare, nel quale anche un calciatore sta giocando un ruolo importante.

Mauro Icardi, secondo quanto si apprende dalla Turchia, avrebbe in più occasioni provato a convincere il centrale andaluso, ora ad un passo dalla firma. Il Galatasaray è pronto a chiudere per 10 milioni a stagione più bonus. Non pochi per un 37enne che promette però di essere ancora decisivo con la casacca giallorossa.