Calciomercato, svolta Balotelli: ecco dove giocherà, ha scelto

Negli scorsi giorni il rapporto fra il Sion e Mario Balotelli si è una svolta e per tutte concluso e non in maniera pacifica, visto che da qualche mese a questa parte l’attaccate italiano era in pratica separato in casa col club svizzero.

La risoluzione contrattuale è stata la conseguenza inevitabile ad un rapporto lavorativo che mai ha realmente entusiasmante Balotelli, che fra le altre cose ha sempre avuto anche un pessimo rapporto con i tifosi del Sion, che non hanno perso occasione di criticalo apertamente in più occasioni.

Ora è tutto finito, il Sion rappresenta essere il passato per Mario Balotelli, che avrebbe anche già scelto la squadra nella quale giocherà a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato, svolta nel futuro di Balotelli: ecco dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Balotelli, che dopo essersi liberato dal Sion è andato ad arricchire ancora di più di talento la lista degli svincolati. Rimanere fermo non era però assolutamente nelle intenzioni di Super Mario, che insieme al suo entourage si è subito messo alla ricerca di una nuova avventura in carriera.

I più romantici, nel corso di questi giorni, hanno ipotizzato anche un clamoroso, e desiderato, ritorno in Serie A per Balotelli, ma questo scenario è rimasta cosa astratta considerato che nessuno dei 20 club che militano in questo campionato hanno tentato di fare un tentativo per l’italiano. Le ipotesi sul tavolo, comunque, non sono mancate di certo, e l’ex Sion ha alla fine deciso di optare per quella che, soprattutto a livello di centralità nel progetto, gli dava più garanzie.

Stando dunque a quanto riportato da Sportmediaset, Mario Balotelli ha deciso di tornare a giocare in Turchia. Per lui, dunque, si tratta di un ritorno, considerata l’importate esperienza fatta nel 2021.

Balotelli torna in Turchia: svelato anche il club, i dettagli

Sportmediaset non si è limitato a dire quale sarà la prossima destinazione di Super Mario, ma bensì ha svelato anche il club per il quale l’ex Sion firmerà da qui a qualche giorno. Sarà dunque l’Adana Demirspor la prossima squadra di Mario Balotelli.

Per l’italiano si tratta di un ritorno più che gradito, considerata l’ottima annata fatta nel 2021 quando all’epoca alla guida del club di Adana c’era Vincenzo Montella. Al momento nulla ancora si sa in merito alle cifre dell’accordo fra l’Adana Demirspor e Balotelli, ma in merito ai dettagli Sky Sport ha svelato l’italiano ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Balotelli: ritorno in Turchia per sognare la Serie A

La scelta migliore che Mario Balotelli potesse fare in questo momento della sua carriera era proprio quella di tornare in Turchia per ripartire da zero dopo il fallimento di Sion. Super Mario, nonostante i 33 anni, non ha mai nascosto di voler tornare un domani in Serie A, e questa seconda esperienza all’Adana potrebbe servigli proprio per riconquistarla. Il tutto però, ovviamente, dipende sempre e solo da lui.