È ufficiale, batosta Juve: si opera al legamento crociato

La Juventus ha ricevuto una notizia che non era stata pronosticata: è arrivato un comunicato ufficiale su un giocatore dopo la rottura del crociato.

La Juventus non sta affrontando un periodo di facile gestione, soprattutto per i casi legati a Paul Pogba e a Leonardo Bonucci. Ma non è finita qui, perché è arrivata anche un’altra notizia tramite un comunicato ufficiale. Il giocatore dovrà operarsi al legamento del crociato. Ecco le novità.

La Juventus sta affrontando, quindi, nel modo più mirato possibile il caso legato a Paul Pogba, risultato positivo al doping e in attesa di svolgere le analisi di controprova. In tutto questo discorso si è andata a inserire anche la mossa di Leonardo Bonucci che ha deciso di fare causa per lesione dei diritti di immagine. Insomma, non si respira un’aria propriamente distesa in prima squadra a livello societario. Ma pian piano si punta a risolvere.

A preoccupare è nello stesso tempo anche la Primavera. Perché per il giovanissimo attaccante, Gianmarco Di Biase, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi. Anzi il classe 2005 se la sta vedendo con una rottura del crociato per cui l’iter non sarà di breve durata. È già stato operato ma il club bianconero adesso è intenzionato a procedere con la riabilitazione nel migliore dei modi possibili per evitare che ci siano complicazioni e ricadute. Questo il comunicato ufficiale.

Juventus, comunicato ufficiale sulle condizioni di Di Biase: dopo la rottura del crociato c’è stato l’intervento. Le condizioni

La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che: “Questa mattina Gianmarco Di Biase è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“. L’attaccante classe 2005 aveva infatti rimediato, alla prima giornata contro il Cagliari, una brutta distorsione del ginocchio che ha portato alla rottura del crociato.

“L’operazione – si legge ancora – eseguita dal Prof. Roberto Rossi, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Non resta che attendere la ripresa totale delle condizioni fisiche del calciatore.

La Next Gen punta tanto su di lui, così come la Juventus in generale che mira a far crescere i suoi giovani per portarli poi in prima squadra. Con tutta probabilità, quindi, più che sulla tempestività del recupero si punterà sulla prudenza e sulla scrupolosità. Per far sì che Di Biase recuperi al 100% la propria condizione fisica. Anche perché la prima squadra potrà un giorno avere potenzialmente bisogno di lui.