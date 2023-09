“Sono pronto”, Milan: il vice Giroud si è proposto

Il Milan è in evidente difficoltà in attacco perché oltre Giroud non c’è grande supporto per mister Pioli, riescono ancora ad incidere i nuovi acquisti Jovic e Okafor e ora si propone un nuovo attaccante.

Il club rossonero al momento non ha registrato gol diversi in zona offensiva a parte i soliti due Giroud e Leao, con quest’anno che si è aggiunto Pulisic. Per il resto ancora non c’è stata la possibilità di gioire sotto questo punto di vista.

Ecco che allora iniziano a circolare delle voci riguardo un nuovo possibile innesto da parte del Milan per gennaio prossimo, quando ci sarà la possibilità di intervenire con il calciomercato di riparazione.

Milan: il club e Pioli valutano il futuro di Jovic e Okafor

Momento particolare per il Milan che al momento ancora non sa se punterà in futuro ancora su Jovic e Okafor, i due attaccanti che sono arrivati nelle scorse settimane dal mercato estivo per provare a dare alternative a Pioli e fiato a Giroud. Il club rossonero darà l’occasione ai due giocatori di mettersi ancora in mostra per queste settimane fino ad arrivare al mese di gennaio, quando si tireranno le somme e si cercherà di capire se bisognerà investire su nuovi giocatori in quella zona di campo.

Al momento c’è stato poco e niente, ma anche perché non hanno avuto così tanto spazio, motivato dal fatto che l’allenatore non li ha visti pronti a differenza di tanti altri nuovi acquisti che sono arrivati al Milan e subito si sono imposti con le loro prestazioni. Adesso il club allenato da Pioli però può tornare ad accogliere un ‘nuovo’ vice Giroud che si è fatto avanti.

Calciomercato Milan: Balotelli si propone per un ritorno

Ai microfoni di Tv Play, nella trasmissione Vox To Box su calciomercato.it, ci sono state le parole di Mario Balotelli, che da pochi giorni ha firmato di nuovo per l’Adana Demirspor fino al 2024. L’ex attaccante del Milan però ha fatto una battuta riguardo la possibilità di diventare lui il vice Giroud:

“A me Pioli piace, ma il problema del Milan è che è Leao-dipendente. Il Milan ha bisogno di un vice-Giroud? Io sono qua (Ride ndr). Servono giocatori di personalità e non solo qualità per San Siro”.

Calciomercato Serie A: Balotelli pronto a tornare

Una semplice battuta quella di Mario Balotelli che però, intanto, dal prossimo anno sarà nuovamente svincolato e diverse squadre in Serie A possono pensare di prenderlo. Oggi ha 33 e anni e tutti cercano di capire che tipo di atteggiamento avrà in campo e che risultati personali andrà a vedere in Turchia in questa stagione.