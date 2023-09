Lazio: ritiro punitivo, la reazione dei giocatori

La Lazio di Maurizio Sarri va in ritiro dopo sole 5 giornate di campionato e 1 di Champions League. Perché la squadra biancoceleste non è capace di svoltare quest’anno.

Non una situazione facile per il club che non ha ottenuto i risultati sperati in questo avvio di stagione che ora sembra poter complicare tutto in vista degli obiettivi che si è fissata la società.

Perché al momento la Lazio si ritrova in una posizione di classifica veramente scomoda e complicata che potrebbe incidere seriamente per il proseguo del campionato se le cose non dovessero cambiare.

Lazio in ritiro: la scelta di Lotito

E’ davvero crisi di risultati per la Lazio che viene mandata in ritiro dal presidente Lotito. Ha smarrito la strada la strada la squadra di Sarri che ora deve provare a lavorare sul serio per ritrovare se stessa. Perché il presidente ha deciso di rinchiudere i propri calciatori a Formello alla vigilia della partita contro il Torino di mercoledì 27 settembre. Una sfida veramente importante in vista di quella che sarà poi la partita di campionato che vale molto più di 3 punti.

Perché la Lazio ad oggi ha ottenuto solo 1 vittoria su 6 partite stagionali: 3 sconfitte e 1 pareggio in campionato, mentre 1 pareggio in Champions League alla prima partita del girone. Un dato che preoccupa molto considerando che si tratta di una stagione dove si veniva da un secondo posto in campionato, ma i cambiamenti hanno inciso col mercato. Ora però è pronta la reazione della squadra.

Lazio: Lotito contro la squadra

Una furia il presidente Lotito che è piombato furioso nello spogliatoio dell’Olimpico dopo il pareggio deludente contro il Monza. Il presidente chiede una scossa immediata e ha deciso con l’allenatore di annullare il giorno di riposo del lunedì per provare a lavorare subito su alcuni punti deboli di questa squadra. Forte reazione da parte di Lotito che potrebbe anche aver compromesso dei rapporti.

Ritiro Lazio: la reazione della squadra

Adesso ci si aspetta una reazione da parte dei giocatori della Lazio già subito con la partita contro il Torino. Si tratta di una gara davvero complicata che può far pendere la lancetta verso la direzione sbagliata in caso di risultato negativo. La Lazio ha voglia di ottenere qualcosa di importante quest’anno e vuole subito cambiare marcia contro il Torino che è in forma e in striscia positiva di risultati.