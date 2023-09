Gonna e tacchi da capogiro: Federica Panicucci è mozzafiato

Federica Panicucci è da mozzare il fiato: gonna e tacchi da capogiro per la conduttrice tv ed i fan vanno in delirio.

Storica padrona di casa della trasmissione Mattino Cinque News in onda su Canale 5, Federica Panicucci è uno dei volti più importanti della nostra televisione.

La conduttrice tv ed ex showgirl vanta una carriera lunghissima alle proprie spalle dove si è fatta apprezzare molto tanto per la sua competenza quanto per la sua genuinità con la quale ha diretto svariati ed importanti programmi. In più, la Panicucci ha sempre mostrato di essere una donna affascinante e la sua naturale bellezza ha spesso e volentieri catturato l’occhio attento del pubblico che si è affezionato a lei.

Nonostante gli anni passino, la conduttrice tv riesce ancora a stupire i propri fan per il suo fascino e non sorprende che su Instagram abbia un milione di follower che restano senza parole di fronte ai suoi scatti, alcuni dei quali sono decisamente da urlo. E’ il caso questo dell’ultimo update postato dalla Panicucci via social dove ha regalato una visione da mozzare il fiato con un outfit magico indossato per la trasmissione Verissimo

Federica Panicucci spettacolare: gonna e tacchi da capogiro, fan in estasi

Sabato 23 settembre Federica Panicucci è stata ospite a Verissimo diretto da Silvia Toffanin concedendo una lunga intervista dove ha parlato a cuore aperto, rivelando molte cose riguardo la sua vita privata e parlando dei suoi figli. Se in studio molti si sono emozionati per le sue parole, i fan della conduttrice tv sono rimasti senza parole di fronte all’outfit indossato per l’occasione, con la Panicucci che ha poi pubblicato un post via Instagram dove lo ha fatto apprezzare ancora meglio.

Per l’occasione, l’ex showgirl ha indossato un lungo ed aderente abito rosso con una gonna davvero da urlo, mentre i lunghi tacchi le hanno donato tanta sensualità. A completare il quadro, il suo immancabile e spontaneo sorriso che in tanti hanno imparato a conoscere ed apprezzare nel corso di questi anni a Mattino Cinque News.

Nonostante la carta d’identità racconti che la Panicucci ha 55 anni, la conduttrice tv sembra sempre mostrarne di meno ed i suoi fan non possono non essere in estasi dopo quanto hanno visto a Verissimo e via social. Il post, infatti, a conquistato quasi 10 mila like in pochissimo tempo ed i commenti sono stati perlopiù positivi, seppur qualche hater dell’ex showgirl abbia provato a darle fastidio dandola dell’egocentrica e scrivendole di scendere dal piedistallo.

Commenti surclassati dai complimenti dei fan della Panicucci che, estasiati dalla sua bellezza, hanno rimarcato come la conduttrice tv non invecchi mai. E di certo l’ex showgirl prenderà più in considerazione queste parole anziché quelle di qualche leone da tastiera.