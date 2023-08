Ciclo finito: Immobile esce allo scoperto, la verità

Ciro Immobile si è presentato subito come ha sempre fatto in passato, segnando e mettendo le cose in chiaro nella sua Lazio. Ora però ci sono aggiornamenti per il futuro.

Situazione particolare quella che sta vivendo il giocatore in queste ultime settimane, perché da tempo si parla anche di mercato e di quella che sarà la scelta per la Nazionale sul futuro.

Ora siamo arrivati ai momenti decisivi di come andrà a finire tutto questo tre le parti chiamate in causa. C’è la volontà di chiudere il prima possibile.

Calciomercato Lazio: Immobile ha le idee chiare

Si è parlato tanto delle maxi offerte dall’Arabia Saudita per Ciro Immobile con le ultime grandi offerte che hanno fatto vacillare il giocatore italiano che avrebbe detto addio al calcio in Europa e probabilmente anche alla Nazionale dell’Italia. Niente da fare però perché al momento resta ed è convinto di essere ancora una volta il leader e capitano della Lazio, tanto che stesso lui si è messo in mostra con subito una prestazione importante e un gol.

Adesso però bisogna chiarire anche l’aspetto Nazionale e vedere che futuro ci sarà per Immobile ora che Mancini, l’ex ct che puntava forte da sempre su di lui, ha deciso di farsi da parte e presentare le dimissioni dall’Italia.

Italia: dimissioni Mancini, le parole di Immobile

Ciro Immobile è andato in gol nella prima partita della Lazio in campionato per la nuova stagione di Serie A nella sconfitta per 2-1 con il Lecce. Intanto, a fine gara, il giocatore e capitano del club biancoceleste ha detto la sua anche su quella che è stata la situazione che si è venuta a creare per l’Italia con le dimissioni di Mancini da ct. Queste le parole dell’attaccante della Nazionale Italiana:

“Sono rimasto sorpreso dalle dimissioni di Mancini. Abbiamo fatto la storia, in positivo e poi in negativo, ma sembra si stesse aprendo un altro ciclo”.

Italia: Spalletti nuovo ct, punta su Immobile?

Intanto, dopo l’addio di Mancini la Nazionale in pochi giorni ha ufficializzato con la FIGC la scelta di far diventare Luciano Spalletti il nuovo allenatore dell’Italia. Una vicenda che però ora andrà in tribunale visto che la firma è arrivata non tenendo conto della clausola che De Laurentiis aveva inserito nel contratto dell’allenatore, serviva pagare una penale per prenderlo quest’anno.

Ora è pronto ad iniziare il nuovo ciclo con Spalletti allenatore e l’Italia cercherà di avere una formazione il meglio possibile strutturata con le richieste del nuovo ct. Da capire se ci sarà ancora o meno Ciro Immobile al centro del progetto per quanto riguarda il ruolo di attaccante.