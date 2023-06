Calciomercato, Kessie ha scelto: torna in una big

Tutto cambia in fretta: dal Milan al Barcellona senza tante gioie. Ora Franck Kessie è pronto a vivere una nuova occasione in un top club

Un punto di riferimento globale per Stefano Pioli, poi l’addio a parametro zero firmando con il Barcellona. Ora Franck Kessie è voglioso di una nuova avventura suggestiva per il prosieguo della sua carriera. L’ivoriano intende dimenticare in fretta i mesi trascorsi in panchina: ora è arrivata la decisione definitiva.

Ore frenetiche per vivere il fronte calciomercato da protagonisti. Kessie ha scelto la sua nuova destinazione con una sorpresa incredibile per il suo futuro. Novità interessanti per tornare alla ribalta dopo aver vissuto mesi con un ruolo secondario. La voglia di tornare protagonista è tanta per incidere su grandi palcoscenici: l’ivoriano è davvero pronto per vivere una nuova avventura suggestiva. Accostato alle big della Serie A per un gradito ritorno in Italia: ecco la sua nuova destinazione.

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio con la possibilità di arrivare ad una nuova soluzione di comune accordo con il Barcellona. Un’idea suggestiva che è diventata più concreta nelle ultime ore.

Calciomercato, Kessie pronto per l’addio al Barcellona

La volontà del centrocampista ivoriano è quella di tornare a giocare con maggiore continuità. Nell’ultima stagione è stato impiegato col contagocce da Xavi, che non l’ha lasciato partire blindandolo a più riprese. Ora per lui potrebbe aprirsi una destinazione suggestiva per tornare a brillare come ai tempi della Serie A.

Per l’ex centrocampista del Milan ci sarebbero numerose offerte. Xavi l’ha ritenuto incedibile, ma già a gennaio è stato vicinissimo all’addio al Barcellona. Ora è arrivata una super offerta dall’Al-Ahli da 20 milioni di euro: in Arabia Saudita arriverebbe a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione.

Come rivelato dal giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Chelsea piombato sulle tracce dell’ivoriano con una richiesta esplicita di Mauricio Pochettino che intende rivoluzionare il centrocampo dei Blues dopo una stagione totalmente da dimenticare. Nelle ultime settimane Kessie è stato accostato anche ai top club italiani, come l’Inter, che vorrebbe arrivare a profili interessanti da ingaggiare immediatamente.

La sua volontà è quella di proseguire alla grande la sua carriera per luccicare nuovamente di luce propria dopo qualche apparizione qua e là. Kessie è pronto a vivere una nuova avventura da urlo in vista della prossima stagione.