Nazionale, quattro giocatori sono scappati dal ritiro: il motivo

Quattro giocatori sono scappati dalla propria Nazionale e il motivo è legato ad eventi tristissimi che riguardano la loro vita.

Lasciare la Nazionale e il ritiro della squadra, decidendo autonomamente di non disputare le gare della coppa, tanto attese nel corso di questo periodo. Una Gold Cup che non li vedrà protagonisti, rinunciando così per motivi più importanti dell’evento calcistico, che riguardano la vita privata di ognuno di loro.

Quest’oggi, dall’estero, hanno svelato i reali motivi che hanno spinto alcuni dei giocatori della Nazionale a lasciare la squadra, scappando dal ritiro.

Gold Cup, quattro giocatori scappano dal ritiro: il motivo

Scappano dal ritiro ben quattro giocatori che hanno scelto di disertare la Gold Cup per motivi familiari che riguardano una scelta di vita.

Scelta di vita che hanno preso nel corso della stessa competizione, scegliendo di salutare il ritiro scappando letteralmente dal Paese, seguendo le famiglie lontano dal posto nel quale si trovavano.

La notizia riguarda quattro giocatori che sono stati identificati e riguardano la Nazionale del Cuba. Sono scappati dal ritiro a caccia di una vita migliore, per le condizioni nelle quali vivevano nel proprio paese. Il calcio non è più bastato ad alcuni elementi della Nazionale cubana che, vivendo nella povertà, hanno scelto di partire a caccia di fortuna, magari approdando in posti più ricchi.

Nazionale del Cuba, quattro giocatori scappano dal ritiro della Gold Cup: chi sono

Dall’estero, i media locali, hanno svelato chi sono i quattro giocatori che sono scappati dal ritiro dagli Stati Uniti, della Nazionale cubana. Secondo quanto riferito da Francys Romero, dall’inizio di questo 2023, risultano essere già 33 gli atleti cubani che hanno lasciato il paese scappando.

L’isola caraibica vede diversi talenti in fuga che, lasciano la propria disciplina e il proprio sport per cercare migliori fortune in una vita non sostenibile attraverso la propria passione. I calciatori scappati sarebbero Roberney Caballero, Neisser Sandò, Jassael Herrera e Denilson Milanés.

Ultime sulla Gold Cup: giocatori scappati dopo la sconfitta

I giocatori del Cuba sono scappati dal ritiro dopo la sconfitta con il Guatemala. La Nazionale cubana ora sarà senza quattro dei suoi convocati per quella che è la Gold Cup che si sta disputando negli USA. La stessa competizione per Nazionali vedeva protagoniste le squadre nella prima giornata, con il Cuba che ha perso per uno a zero la sfida contro il Guatemala.