Milan, colpo a sorpresa dalla Lazio: è fatta, accordo trovato

Dall’addio di Sandro Tonali il Milan si è dato una discreta mossa nel calciomercato, e dopo la definizione dell’operazione legata a Loftus-Cheek, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo anche per l’arrivo a Milanello di un -oramai ex- giocatore della Lazio.

Operazione, questa, partita da lontano ed alla quale il duo Moncada-Furlani ha lavorato con minuziosità, senza fretta alcuna, visto che l’obiettivo era proprio quello di portare il ragazzo a Milano, a qualsiasi condizione. Nonostante l’inserimento last minute dell’Inter, il Milan è riuscito in queste ore a strappare il “sì” definitivo del giocatore della Lazio, che nei prossimi giorni, di rientro dalle vacanze, si legherà ufficialmente al club rossonero.

Calciomercato Milan, colpo dalla Lazio: è fatta, mancano solo le firme

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo la definizione dell’acquisto di Loftus-Cheek ha in queste ore raggiunto l’accordo con quello che potrebbe essere -ma in pratica sarà- il secondo acquisto della sessione estiva rossonera.

I presupposti ad inizio trattative non erano dei migliori, anche perché sul giocatore era forte l’interesse pure dell’Inter, ma quasi sotto traccia, e con discrezione, nonostante il ragazzo sia stato per prima accostato al Milan, Moncada e Furlani sono riusciti a chiudere le operazioni strappando, a discapito dei cugini, il sì dell’attaccante della Lazio. Un altro tassello alla rosa di Stefano Pioli è stato dunque messo, col tecnico rossonero che ha spinto e desiderato tanto un profilo del genere per la sua formazione. Nonostante l’addio di Maldini, l’allenatore emiliano è stato comunque accontentato, visto che è questioni di giorni prima che il giocatore venga ufficializzato dalla Milan come nuovo acquisto di questo calciomercato estivo.

Stando dunque a quanto riportato dal noto giornalista Daniele Longo per calciomercato.com, dopo il summit avvenuto in giornata fra il club e l’entourage del giocatore, il Milan ha trovato l’accordo per il trasferimento in rossonero del giovanissimo Luka Romero dalla Lazio.

Accordo Milan-Luka Romero: i dettagli dell’operazione

Dopo alcune settimane di trattative, superato anche l’interesse dell’Inter, il Milan ha finalmente raggiunto l’accordo con Luka Romero per il suo trasferimento a parametro zero in questo calciomercato. L’argentino, appena maggiorenne, arriva dalla Lazio, con la quale non si è lasciato nel migliore dei modi.

Un colpo fuori dalle righe quello del Milan, ma Moncada e Pioli, a quanto pare, credono tanto in Luka Romero, quasi come se fosse una scommessa di questo nuovo corso rossonero, anche perché i dettagli dell’accordo sono importanti.

Le cifre devono ancora essere rese note ma, stando a quanto riportato da Daniele Longo, l’oramai ex Lazio firmerà col Milan un contratto di addirittura cinque anni.

Milan-Luka Romero: a breve visite e firme

Dopo la stretta di mano fra il Milan e l’entourage, è questioni di giorni prima che Romero venga presentato dal club rossonero. Prima di questo, però, l’argentino si sottoporrà al classico iter di visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, che devono essere ancora però prenotate, per poi spostarsi a casa Milan per mettere nero su bianco quanto stabilito.