ESCLUSIVA – Ecco il colpo di De Laurentiis dalla neo-promossa: la notizia

Scende in campo De Laurentiis per il colpo di calciomercato dalla neo-promossa in Serie A.

Il mercato continua a vedere stravolgimenti, in particolar modo per l’attacco di un club italiano che, dopo la promozione in Serie A, ha cambiato il proprio attacco con innesti importanti.

E De Laurentiis, per fare le cose in grande nella prossima stagione, ha voglia di cambiare qualcosa nel proprio attacco, puntando proprio sul colpo dalla neo-promossa di Serie A.

Calciomercato, colpo dalla neo-promossa: scende in campo De Laurentiis

Ci pensa De Laurentiis di fronte al colpo dalla neo-promossa di Serie A, l’attacco cambia e riguarda uno dei principali club del campionato, secondo quella che è l’indiscrezione in esclusiva per Stopandgoal.net.

Il calciomercato è entrato nel vivo in questo caldo agosto e, a pochi istanti dall’inizio della Serie A e per la prima di campionato, l’attacco di uno dei club italiani potrebbe cambiare.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il nome per l’attacco del Bari sarebbe quello legato a Massimo Coda. L’attaccante dei Grifoni sarebbe escluso dalle idee tra i titolari di mister Gilardino che, dopo aver preso Retegui, ha le idee chiare sul proprio reparto offensivo. E De Laurentiis non vuole restare a mani vuote per quanto riguarda l’attacco del Bari, dopo alcune vicende di mercato che l’hanno vista protagonista in Serie B.

Mercato Bari, colpo Coda dal Genoa: la notizia

Il Bari ha voglia di puntare in grande e ottenere il pass per la Serie A, sfuggito nella finale play-off contro il Cagliari, per un gol subìto nell’extra-time, su rete di Pavoletti. Nella prossima stagione che ormai è alle porte, vuole cambiare registro il Bari e De Laurentiis – come gli accadde al Napoli quando non riuscì a trovare nell’immediato la promozione in Serie B, per mano dell’Avellino – ha voglia di accelerare e trovare subito la Serie A.

Per farlo, il Bari dovrà allestire una squadra di alto livello e con Massimo Coda, centravanti esperto proprio della Serie B, le cose potrebbero cambiare per l’attacco della società rossoblu.

La società pugliese, consapevole della possibilità di perdere Walid Cheddira che ha voglia di approdare in Serie A – il Frosinone tra le principali idee per il suo domani -, punterebbe sul sostituto di spessore per il campionato di Serie B, dal Genoa, considerando l’esperienza del bomber di Cava de’ Tirreni. Massimo Coda è infatti il colpo per ambire in grande alla Serie A, dopo le esperienze precedenti che lo hanno visto come assoluto protagonista del campionato cadetto.

Ultime Bari, Coda solo se parte Cheddira: futuro in Serie A

Cheddira è il colpo del Frosinone, sempre con De Laurentiis protagonista delle scelte. Perché l’idea sarebbe quella di gestirlo al Napoli, prendendolo dal Bari e girandolo poi in prestito alla società dei Ciociari. Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi, il Bari partirebbe effettivamente all’assalto per trovarsi con Massimo Coda in attacco, con l’obiettivo di salire in Serie A nell’immediato.