Inter: beffa Samardzic, firma con il club rivale

Il calciomercato regala sempre tante sorprese e presto potrebbe arrivare la svolta per il futuro di Samardzic che dopo il caso con l’Inter è pronto a firmare con un altro club.

Il giovane talento dell’Udinese è pronto ad una nuova sfida in vista della prossima stagione e del futuro, perché c’è ora una squadra pronta a puntare sul giocatore dopo che era promesso ai nerazzurri e poi è saltato tutto.

Il calciatore non ha intenzione di restare all’Udinese, perché ora c’è un’aria non buona attorno al giocatore da parte del club friulano che ha perso anche una grande occasione.

Calciomercato Inter: beffa Samardzic

Possibile beffa Inter per Samardzic perché il giocatore non andrà ai nerazzurri e ora valuta nuova possibilità. E’ saltato tutto per 300 mila euro, visto che l’Inter aveva l’accordo totale con il giocatore per 1,3 milioni di euro di stipendio e ha poi deciso di cambiare gli accordi. Il padre agente e il giocatore hanno fatto richiesta di 1,6 ed è per questo che è tutto saltato.

Ora c’è una nuova squadra che potrebbe pensare di puntare su Samardzic dopo che ha fatto saltare gli accordi con l’Inter. C’è la possibilità che il giocatore vada a firmare per un altro club di Serie A in vista del prossimo anno. Si tratta della Juventus.

Juventus: Samardzic l’occasione

Spunta l’occasione Juventus per Samardzic che già da tempo è seguito dai bianconeri, ma ora può davvero firmare dopo che con l’Inter è saltato tutto. Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del giocatore che si sta rivelando davvero un caso per quanto accaduto con i nerazzurri.

Ora la Juve può provare a puntare su Samardzic e beffare definitivamente l’Inter. Ci sono aggiornamenti che riguardano quanto potrebbe accadere da un momento all’altro con il giocatore.

Udinese: Samardzic fuori rosa?

C’è anche la possibilità che alla fine arrivi una beffa importante per Samardzic. L’Udinese è infuriata con il giocatore che potrebbe anche pensare di metterlo fuori rosa. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’Udinese possa pensare di lasciarlo fuori rosa, il club friulano è una furia per aver perso cash in arrivo dall’Inter e anche il giovane talento Fabbian su cui si puntava forte.