Juve: tegola per Allegri, l’annuncio in conferenza

Brutte notizie in casa Juventus: un giocatore si è fermato e salterà la sfida contro il Bologna. L’annuncio di Allegri in conferenza.

La Juventus, in attesa di novità importanti sul calciomercato, continua la preparazione in vista della sfida contro il Bologna. Un test importante per cercare di rilanciare le ambizioni bianconere dopo un esordio ottimo in casa dell’Udinese.

L’avvicinamento, però, non è dei migliori visto che uno dei titolari si è fermato per infortunio e non ci sarà contro il Bologna. Ad annunciare l’assenza è stato direttamente Allegri in conferenza stampa. Parole che cambiano un po’ i piani del club bianconero, costretto a rivedere la formazione.

Juventus: infortunio per un titolare, tegola per Allegri

La partita contro l’Udinese ha confermato una squadra in condizione e per questo motivo i tifosi della Juventus sognano la possibilità di poter iniziare con due vittorie e mandare un chiaro segnale alle rispettive avversarie. Non sarà assolutamente un compito semplice per diversi motivi, ma il Bologna in questo momento sembra essere un avversario assolutamente alla portata per i bianconeri. Diciamo che il grande problema è rappresentato dai continui infortuni e dall’infermeria non arrivano buone notizie per i colori bianconeri.

Secondo quanto riferito da Allegri in conferenza stampa, la Juventus contro il Bologna non potrà contare su Szczesny per infortunio. Il portiere polacco ha rimediato una botta durante l’ultimo allenamento e per lui non ci sarà la possibilità di scendere in campo domani. Al suo posto pronto Perin. Una notizia che comunque non preoccupa assolutamente i tifosi considerando le ottime prestazioni del portiere.

Diciamo che nelle prossime ore saranno effettuati tutti i controlli del caso, ma tutto sembra essere riportare ad una semplice botta e per questo motivo i tempi sono ben chiari. Poi entro lunedì si avrà un quadro assolutamente più chiaro per capire meglio quando il portiere potrà tornare in campo.

Infortunio Szczesny: i tempi di recupero

L’infortunio di Szczesny non preoccupa molto in casa Juventus considerando che si tratta solamente di una botta e per questo motivo il ritorno in campo potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

Si tratta di una scelta da parte di Allegri anche precauzionale, ma vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto contro il Bologna in porta ci sarà Perin e per lui è una grande occasione per dimostrare di essere in grado di ambire a traguardi importanti.