Si sblocca il mercato attaccanti: primi due trasferimenti

Il calciomercato può esplodere da un momento all’altro, in particolare per quanto riguarda il trasferimento degli attaccanti che sono in molti che possono dire addio.

C’è un giocatore ora che è pronto ad una nuova sfida e un altro ha trovato anche l’accordo, per questo motivo in un momento qualsiasi si potrebbero iniziare a valutare le piste dove andranno e chi saranno i loro sotituti.

Una situazione non facile quella che riguarda uno di questi bomber, perché potrebbe andare a finire in un modo diverso completamente in vista del prossimo anno.

Calciomercato: valzer attaccanti, pronti i trasferimenti

Tutto da vedere per quello che sarà il futuro di alcuni attaccante e capire come andrà a finire. Tutto bloccato a causa dei mancati trasferimenti, ma ora due sono andati in porto e per questo motivo si potrebbe sbloccare tutto da un momento all’altro.

C’è l Bayern Monaco con il caso Mane che si concluderà con una cessione del giocatore. A quel punto via ai nuovi acquisti con il club tedesco che più volta ha parlato anche con il giocatore e capire le sue intenzioni. Ora però sembra arrivato il momento dell’addi oe si aspetta con grande ansia il sostituto.

Bayern Monaco: venduto Sane, il Manchester United prende Hojlund

I grandi club iniziano a muoversi con Bayern Monaco e Manchester United protagonisti in uscita e in entrata. Situazione diversa al momento con il Manchester United che ha da poco risolto i suoi problemi andando ad ingaggiare per 85 milioni di euro un giovane come Hojlund. Un colpo importante che ha deciso di fare il club inglese che può dare il via alla reazione a catena.

Subito immediato il possibile colpo del Bayern Monaco, invece, che è andato a concludere una cessione importante: si tratta di Sadio Mane che andrà a giocare in Arabia Saudita con l’Al Nassr e per questo motivo ora serve a tutti i costi un nuovo attaccante che aiuti il club tedesco a raggiungere i propri obiettivi.

Calciomercato: Mane all’Al Nassr con Ronaldo

Sadio Mané andrà all’Al Nassr quando avrà 31 anni per andare a chiudere la carriera in un campionato ricco che sta convincendo tutti. Ecco che allora il giocatore attende ancora di potersi presentare con quelli che saranno i suoi nuovi compagni di squadra. Perché l’Al Naasr oltre alla solita base sta aggiungendo Brozovic e da tempo ha già firmato Cristiano Ronaldo. Saranno loro i compagni.