Calciomercato, super colpo dal Manchester City: affare ai dettagli

Nel mentre è in corso la finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia, la dirigenza del Manchester City è al lavoro per definire i dettagli per una cessione importante in questo calciomercato.

Il club campione d’Europa, infatti, nel corso di questa sessione estiva di trasferimenti si sta rendendo protagonista più per le operazioni in uscita che lo vedono coinvolto che per gli acquisti. Dopo Gundogan e Mahrez, dunque, un altro eroe del triplete della passata stagione sembrerebbe essere ad un passo dal salutare Guardiola e compagni.

A quanto pare è davvero questione di tempo prima che il giocatore del Manchester City diventi in pratica un ex dei Citizens, che senza troppi fronzoli hanno accettato la realtà dei fatti lasciandolo andare in questo calciomercato.

Calciomercato, super colpo dal Manchester City: le ultime

L’attenzione dovrebbe essere tutta riservata sulla finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia, ma proprio in queste ore il Manchester City starebbe definendo una delle operazioni più importanti di questo calciomercato, che potrebbe senza ombra di dubbio andare a stravolgere gli equilibri del calcio europeo considerato il ruolo che si sta andando a toccare.

Per la prima volta i Citizens non si renderanno protagonisti con un acquisto bensì con una cessione, dato che i campioni d’Europa starebbero cercando di ricavare il più possibile dall’uscita di uno dei protagonisti del triplete della passata stagione, che, a dire la verità, quasi per necessità è diventato la priorità assoluta in questo calciomercato di una delle rivali in Champions League del Manchester City.

Stando infatti a quanto riportato dalla stampa tedesca, l’obiettivo numero uno del Bayern Monaco di Thomas Tuchel per la porta nel corso di questa estate, sfumate le ipotesi Onana, Maignan e Szczesny, è diventato il tedesco Stefan Ortega, al momento il vice di Ederson ai Citizens dopo essersi messo in mostra proprio in Germania con la maglia del Friburgo.

Calciomercato, Bayern su Ortega: le richieste del City

Ad oggi l’obiettivo numero uno del Bayern Monaco in questo calciomercato è Stefan Ortega. Ai bavaresi preme la necessità di definire una volta e per tutte la questione porta, ed al momento il tedesco del Manchester City rappresenta essere il profilo ideale, per esperienza e costi, sul quale poter puntare.

Vendere ai rivali non è però nella lista delle cose da fare dei Citizens, ed è per questo che per lasciar partire il suo secondo portiere in questo calciomercato Guardiola ha ordinato alla sua dirigenza di sparare abbastanza alto. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per riportare iniziato Bundesliga Ortega il Bayern dovrà sborsare almeno 9 milioni di euro. O le cifre saranno queste o il tedesco rimarrà in Premier League.

Bayern Monaco: se salta Ortega pronta l’alternativa

Il Bayern Monaco è al lavoro col Manchester City per trovare un accordo per il trasferimento di Stefan Ortega in Baviera in questo calciomercato, ma qualora i campioni di Germania non ci riuscissero l’alternativa sulla quale si andrebbe a puntare è David De Gea. Lo spagnolo ha già dato il suo okay al trasferimento in Bundesliga, ma al momento la questione stipendio blocca tutto.