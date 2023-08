Beffa Milan, salta Gravenberch: sta firmando, la destinazione

Il Milan ha seguito per diverse settimane Ryan Gravenberch del Bayern Monaco, ma il centrocampista olandese non firmerà con i rossoneri in questo calciomercato.

L’ex Ajax poteva essere il perfetto innesto per completare e rinforzare la mediana di Stefano Pioli, ma il Diavolo ha alla fine deciso di virare su altro abbandonando quasi completamente la pista che portava a Gravenberch. Desideroso di giocare e trovare miglior minutaggio altrove, l’olandese lascerà comunque i bavaresi, nonostante la sua prossima destinazione non sarà il Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista del Bayern Monaco parrebbe essere ad un passo dal firmare con il suo nuovo club in questo calciomercato.

Calciomercato, salta Gravenberch al Milan: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che salvo clamorosi di scena non accoglierà Ryan Gravenberch da qui al prossimo 30 di agosto. L’olandese è stato sì un obiettivo dei rossoneri, ma l’amministratore delegato del Diavolo Giorgio Furlani ha alla fine deciso di puntare su altri profili, che per questioni tecniche ed economiche sono quelli che più si addicevano al club rossonero.

Ora Gravenberch non è più nei pensieri del Milan, che chiuso Musah e la questione centrocampo, ha definitivamente raffreddato la pista che portava all’olandese. Voglioso di lasciare il Bayern Monaco, il giocatore ha comunque iniziato a valutare col suo entourage possibili destinazioni interessanti per il suo futuro, prendendo in considerazione quelle che soprattutto gli garantivano minutaggio. All’orizzonte c’è un Europeo da conquistare, e rimanere in Baviera potrebbe essere dannoso per il processo di crescita di Gravenberch che, dunque, sarebbe pronto a lasciare la Bundesliga per rilanciarsi altrove.

Come detto il Milan sembrava potesse essere la destinazione ideale per il ragazzo, ma stando a quanto riportato da fichajes.net il futuro dell’olandese in questo calciomercato parrebbe essere sempre di più in Premier League.

Niente Milan, Gravenberch va in Premier League: la destinazione

Nel corso delle scorse settimane il nome di Ryan Gravenberch è stato accostato con insistenza al Milan, ma a quanto pare il futuro dell’olandese non sarà in rossonero ma in Premier League. Stando a quanto riportato da fichajes.net, infatti, dopo essersi fatto soffiare dal Chelsea non solo Caicedo ma anche Lavia, per andare a completare la mediana di Klopp il Liverpool ha alla fine deciso di puntare proprio su Gravenberch.

Ci sarà da capire in che modalità il ragazzo possa sbarcare ad Anfield, ma l’impressione è che il prestito sia l’ultima delle opzioni, dato che i Reds non avrebbero alcuna intenzione di valorizzare il giocatore se di proprietà di un’altra squadra.

Non solo Liverpool: è derby d’Inghilterra per Gravenberch

Il Liverpool non è l’unico club di Premier League a seguire Ryan Gravenberch in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, anche il Manchester United sarebbe sulle tracce dell’olandese, che potrebbe sfruttare la carta ten Hag per soffiare ai rivali di sempre un talento come quello dell’olandese.