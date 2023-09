Diletta Leotta mozzafiato: la sorpresa per Karius lascia i fan a bocca aperta

Diletta Leotta illumina ‘San Siro’ con la sua conturbante bellezza: la sorpresa per il compagno Loris Karius ‘sorprende’ tutti

Altro che in maternità! Diletta Leotta, madre da poche settimana di Aria, avuta da Loris Karius, è tornata a lavorare a pieno ritmo.

Dopo aver fatto gli onori di casa, presentando da bordocampo su DAZN il ‘Derby della Madonnina’ stravinto dai nerazzurri di Simone Inzaghi per 5-1, la meravigliosa giornalista catanese ha concesso il bis a ‘San Siro’ in occasione del match Milan-Newcastle, esordio dei rossoneri di Stefano Pioli in Champions League.

Il debutto del ‘Diavolo’ nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’, che nella passata edizione lo ha visto grande protagonista essendosi arreso solo in semifinale e proprio ai cugini rossoneri, è terminato a reti bianche.

Un clean sheet, con il fortino dei Magpies che ha retto agli assalti dei rossoneri, che è poco più di un brodino che, quindi, non lenisce la ferita della debacle nel derby meneghino.

Tuttavia, a risollevare il morale dei tifosi rossoneri ci ha pensato proprio Diletta Leotta, presentatasi alla soirée alla ‘Scala del calcio’ in forma smagliante dimostrando di aver già smaltito i chili in eccesso della recente gravidanza.

Diletta Leotta, la sorpresa per Karius lascia i fan a bocca aperta: décolleté esplosivo

Luci a ‘San Siro’. Ma a illuminare la scena non sono stati Rafael Leao, Olivier Giroud e compagni che le hanno provate tutte senza, però, riuscire a scalfire il muro difensivo eretto dal Newcastle del grande ex di giornata, Sandro Tonali.

A catalizzare gli sguardi dei presenti sulle gradinate del “Meazza” è stata la giunonica giornalista catanese che li ha lasciati di stucco con il suo fisico mozzafiato. In pantalone casual nero e uno striminzito top bianco (un omaggio ai colori bianconeri del club inglese?), che lasciava scoperto il ventre piatto e che faticava a contenere il suo abbondante décolléte, Diletta Leotta ha incantato alla ‘Scala del Calcio’ come un tempo faceva la ‘Divina’ Maria Callas.

Insomma, la gravidanza e il successivo allattamento della piccola Aria hanno reso ancora più esplosivo il già bombastico lato A della primadonna di DAZN. La sua sortita in vesti non professionali era una sorpresa per il compagno Loris Karius, portiere di riserva dei Magpies.

Eppure, la graditissima sorpresa, la prorompente e sensuale Diletta Leotta, l’ha fatta anche ai tifosi rossoneri visto che, se non hanno visto, come si auguravano, rotolare il pallone nella rete degli inglesi, almeno si sono rifatti gli occhi ammirando la bellissima giornalista, mai così “al top” come in questo caso.

