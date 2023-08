Calciomercato, Berardi arriva in uno scambio: c’è l’offerta

Dopo essere diventato una leggenda del Sassuolo, è -finalmente- giunto il tempo per Domenico Berardi di cambiare area e compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera in questo calciomercato, anche se con un pò di ritardo visto che l’italiano viaggia spedito verso i 30 anni.

Nei suoi anni di Sassuolo Berardi ha sempre messo in mostra le sue qualità risultando essere anche in diverse occasioni decisivo, ma mai come quest’estate la possibilità di lasciare l’Emilia Romagna è stata davvero concreta.

Qualcosa parrebbe però essere cambiato, con una big di Serie A decisa a sferrare il colpo decisivo sul capitano del Sassuolo in questi ultimi 12 giorni di calciomercato. L’impressione è che questa operazione possa presto andare in porto, con Berardi che potrebbe arrivare, a differenza di quanto si è detto negli scorsi giorni, in un incredibile scambio.

Calciomercato, pressing di una big su Berardi: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Domenico Berardi in questo calciomercato, che mai come adesso sarebbe vicino a lasciare il Sassuolo. L’esterno della Nazionale ha infatti a più riprese dichiarato la sua volontà di andare via nel corso di quest’estate perché, a 30 anni, desideroso di compiere finalmente il tanto atteso salto di qualità in carriera.

Questa sua volontà, questo suo desiderio, presto potrebbe essere esaudito, anche perché una big di Serie A starebbe spingendo per riuscire ad anticipare la concorrenza ed ingaggiare Domenico Berardi in questo calciomercato, che avrebbe, fra le altre cose, ovviamente già dato il suo okay al trasferimento. Da capire come si potranno evolvere queste trattative, anche perché a differenze di quanto si disse a monte le cose sono leggermente cambiate. Questo però non cambia la visione del club italiano che, da qui al prossimo 30 di agosto, punta ad integrare in rosa Berardi.

A conferma di questo, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe presentato una nuova offerta al Sassuolo per il capitano neroverde, che a differenza della prima avvicinerebbe sempre di più le parti in questo calciomercato.

Nuova offerta della Juve per Berardi: cifre e posizione del Sassuolo

Inizialmente la Juventus aveva messo sul tavolo ben 20 milioni di euro per prelevare dal Sassuolo Domenico Berardi, ma il club neroverde declinò immediatamente l’offerta perché ritenuta poco idonea al reale valore del giocatore.

Per questo motivo, complice un tesoretto a disposizione da poter investire grazie alle cessioni messe a segno sino ad oggi, la Juventus avrebbe alzato la sua prima offerta avvicinando ai 25 milioni di euro. L’impressione, però, è che le parti siano ancora un pò distanti fra di loro, visto che il Sassuolo non scende dai 30 milioni di euro inizialmente richiesti.

Già accordatosi con Berardi, la Vecchia Signora potrebbe però fare leva su questo col club nerovedere, che potrebbe alla fine cedere il proprio capitano in questo calciomercato anche per una cifra che si aggira attorno ai 27 milioni di euro alla fine.

Juventus: ipotesi scambio per abbassare le richieste del Sassuolo per Berardi

La Juventus avrebbe pronto un piano B qualora anche questo secondo tentativo per Berardi non dovesse andare a buon fine. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero potrebbe inserire nelle trattative anche il cartellino di Illing Junior come contropartita tecnica per far abbassare le richieste del Sassuolo, giocatore che fra le altre cose si sposerebbe alla perfezione col progetto degli emiliani. I prossimi giorni saranno decisivi decisivi, con Berardi per la prima volta pronto davvero a lasciare ‘casa’.