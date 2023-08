Calciomercato Napoli, ‘here we go’: è fatta per il nuovo colpo

Napoli scatenato in questi ultimi giorni di calciomercato, dato che dopo Natan e Cajuste avrebbe proprio in queste ore definito un’altra importante operazione in entrata, che rende felice non solo la piazza ma anche, e soprattutto, Rudi Garcia.

Visto il dilungarsi delle trattative i tifosi partenopei avevano quasi perso la speranza di poter vedere un talento del genere con la maglia azzurra, ma alla fine, quasi a ribaltare nuovamente la situazione, De Laurentiis sarebbe riuscito a strappare il ‘sì’ delle parti in causa praticamente nel corso della notte.

Il Napoli è dunque riuscito a chiudere il terzo colpo del suo calciomercato estivo, col giocatore che a questo punto potrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore per svolgere tutto l’iter necessario per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dei campioni d’Italia.

Ultim’ora Napoli, ‘Here we go’: colpaccio in arrivo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che dopo più di un mese di stallo si è praticamente conquistato la scena mettendo a segno ben tre importanti colpi in entrata, l’ultimo dei quali chiuso praticamente nel corso della notte.

De Laurentiis e Garcia volevano portare a tutti i costi il giocatore in Serie A, e questa volontà è stata dimostrata dal fatto che i campioni d’Italia avrebbero compiuto un importante sforzo economico per assicurarsi il ragazzo, complice la “necessità” di chiudere subito le pratiche per anticipare la folta concorrenza che nel corso di questi mesi si era venuta a creare per il talento. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, con il Napoli che avrebbe messo a segno uno dei colpi più interessanti, in ottica fantacalcio ma non solo, di questo calciomercato estivo.

Il momento che tutti i tifosi partenopei stavano aspettando è finalmente arrivato. Sul proprio profilo Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha postato la sua frase magica, ‘Here we go’, confermando dunque il fatto che Gabri Venga presto diventerà un nuovo giocatore del Napoli.

Napoli, accordo totale col Celta per Veiga: le cifre dell’operazione

Il Napoli ha trovato l’accordo col Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga in Serie A in questo calciomercato. A differenza di quanto è trapelato negli scorsi giorni, il club campione d’Italia non pagherà la clausola da 40 milioni di euro presente nel contratto dello spagnolo, ma verserà nelle casse del club galiziano una cifra che si avvicina molto a questa.

Stando a Fabrizio Romano, infatti, l’accordo fra il Napoli ed il Celta Vigo per Gabri Veiga sarebbe stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa più 6 di bonus facilmente raggiungibili.

Ultimi dettagli e Veiga diventerà un nuovo giocatore del Napoli

Raggiunta l’intesa verbale col Celta Vigo, il Napoli ha ora da che preparare i documenti che metteranno nero su bianco quanto pattuito col club spagnolo. Una volta fatto questo il club azzurro organizzerà l’arrivo di Veiga in Italia, che si fermerà prima a Villa Stuart per svolgere le visite mediche per poi arrivare a Napoli e firmare il suo contratto con i campioni d’Italia. Rudi Garcia ha dunque il suo nuovo rinforzo.