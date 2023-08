Calciomercato, il Milan stringe per il difensore: accordo ad un passo

Il Milan è al lavoro per regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale in questo calciomercato. Dopo l’addio di Gabbia il Diavolo si è immediatamente mobilitato per individuare il profilo con il quale sostituirlo, decidendo alla fine di puntare su uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

A fronte di questo, ovviamente, sul giocatore si sarebbe creata una discreta concorrenza nel corso di queste settimane, ostacolo che il Milan avrebbe intenzione di superare cercando di trovare addirittura prima del week-end l’accordo per il trasferimento in Serie A del difensore.

Al momento questo scenario è complicato, data comunque la delicatezza delle trattative, ma gli intermediari delle parti sono al lavoro affinché tutto questo possa risolversi al più presto.

Calciomercato Milan, si stringe per il difensore: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato fine entrata del Milan, che entro il prossimo 30 di agosto potrebbe mettere a segno un altro paio di colpi. Nonostante gli otto colpi messi a segno sino ad oggi, in una recente riunione tecnica Stefano Pioli ha reso noto alla sua società la necessità di andare a ritoccare ancora un pò quale reparto per completare una volta e per tutte la rosa in vista di questo imminente inizio di stagione.

In questi giorni si è parlato tanto di come il Diavolo si sarebbe potuto muovere in questi ultimo giorni di calciomercato, sbagliando clamorosamente fra l’altro, visto che ad oggi la priorità del Milan non è tanto la prima punta bensì il difensore centrale, visto e considerato che Simon Kjaer non da più le garanzie di una volta, e le ultime uscite nelle amichevoli lo hanno drasticamente confermato. A fronte di questo l’area tecnica rossonera, insieme alla dirigenza, avrebbe iniziato a valutare diversi profili adatti a quelli che sono gli schemi di Pioli, andando alla fine a puntare su uno dei prospetti più interessanti dell’interno panorama calcistico mondiale.

Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto per Relevo, nonostante nelle scorse ore si pensava tutt’altro, alla fine il Milan avrebbe deciso di stringere i tempi per Marco Pellegrino del Platense. Il difensore argentino si sta dunque avvicinando sempre di più ai rossoneri in questo calciomercato.

Milan, Pellegrino più vicino: le parti stanno trattando

Marco Pellegrino è sempre più vicino al Milan in questo calciomercato. Stando a Matteo Moretto, infatti, il Diavolo ed il Platense starebbero trattando per trovare un accordo per il trasferimento in Serie A del centrale argentino che, a quanto pare, sarebbe non ancora imminente ma quasi.

C’è infatti la concorrenza della Sampdoria da anticipare, aspetto che avrebbe portato il Milan a stringere i tempi ed a coinvolgere nelle trattative addirittura l’avvocato ed agente FIGC Giacomo Luisi. Con un piccolo sforzo economico, dunque, il Diavolo potrebbe chiudere per Pellegrino anche prima della trasferita di Bologna. I prossimi gironi sono decisivi.

Calciomercato Milan: resta viva l’ipotesi Koulierakis

In attesa di capire l’evolversi delle vicende relative a Marco Pellegrino, resta ancora viva dalle parti di via Aldo Rossi l’ipotesi che porta a Kostantinos Koulierakis del PAOK Salonicco. Qualora Pellegrino dovesse saltare, il Milan potrebbe provare un nuovo affondo per l’ellenico classe 2003, che viene valutato quasi il doppio di Pellegrino, ovvero 10 milioni di euro.