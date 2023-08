Calciomercato, Bernardo Silva ha firmato: ecco dove giocherà – UFFICIALE

Fine della trattativa, adesso è confermato dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato: Bernardo Silva ha firmato.

Una decisione presa dopo le diverse voci di calciomercato che hanno visto protagonista l’esterno offensivo portoghese che, nel 4-3-3 di Pep Guardiola, negli anni, si è trasformato da mezz’ala a esterno offensivo sul lato destro, per rientrare e calciare col suo piede mancino.

Uno degli esterni più forti al mondo è diventato sotto la cura di Pep Guardiola, col City che lo prese anni fa dandogli adesso la possibilità di continuare a vincere in Champions League e da protagonista, stando a quella che è la notizia ufficiale apparsa oggi sul sito del club.

Calciomercato, ecco la firma di Bernardo Silva: l’annuncio ufficiale

C’è l’annuncio ufficiale sulla firma di Bernardo Silva, con l’accordo trovato dopo i diversi rumors sull’addio.

Aveva attirato l’interesse anche dei top club di Serie A ma, dopo l’ultima annata vissuta col Manchester City e nonostante i suoi 29 anni e non più giovanissimo, le cifre dell’operazione per acquistarlo dal club inglese, erano salite sui circa 80-90 milioni. Pertanto, su Bernardo Silva, si erano fatti avanti club come Barcellona e Paris Saint-Germain.

Le cose però oggi sono state ufficializzate in maniera diversa, con la firma sul contratto per il rinnovo al Manchester City di Bernardo Silva. Il giocatore non lascerà più il club britannico e giocherà ancora in Inghilterra, per i prossimi anni.

Bernardo Silva, l’annuncio del Manchester City: è ufficiale il rinnovo

È ufficiale, apparso sul sito del club, il rinnovo di Bernardo Silva con il Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola punterà ancora sull’esterno portoghese che continuerà a vivere un’esperienza da assoluto protagonista nella Champions League che aprirà le porte tra poco meno di un mese.

Quello che segue, è il comunicato ufficiale con i nuovi accordi legati alla scadenza, per la firma contrattuale di Bernardo Silva: “Nell’estate del 2017 è arrivato e ha dato un enorme contributo ai recenti avuti dal Manchester City. Ora speriamo che i suoi titoli possano essere confermati negli anni, fino al 2026 perché Bernardo Silva ha rinnovato“.

Ultime su Bernardo Silva: c’è ancora l’interesse di un club

C’è ancora l’interesse di un club su Bernardo Silva, ed è legato ai club sauditi. Perché, stando a quelli che sono i rumors di calciomercato sul calciatore del Manchester City, ci sarebbe ancora l’Al-Ittihad a poter far vacillare il City. Di fronte ad un’offerta da 100 milioni, nonostante il rinnovo, potrebbe comunque scegliere di venderlo il club inglese, con una proposta importantissima considerando che appunto, Bernardo Silva, non è più giovanissimo.