Il nome manda in delirio i tifosi: colpo di mercato chiuso per il Frosinone che ora sogna un altro clamoroso affare.

Un esordio difficile, il brivido del vantaggio e poi le difficoltà nella gestione di un incontro con i campioni d’Italia.

Il Frosinone contro il Napoli ci ha provato, ha mostrato di essere una squadra di carattere con ottime individualità e soprattutto un sogno: la permanenza in Serie A. Fra le tante note positive però, Di Francesco registra alcune difficoltà. Al Frosinone qualche pedina potrebbe tornare utile. Di sicuro elementi con esperienza nella massima categoria, o calciatori in grado di garantire all’allenatore un buon numero di reti.

In questa direzione vanno le ultime operazioni del club, che medita di portare a casa almeno due elementi. Il tempo stringe ma un buon numero di affari sono da tempo in piedi. Serve l’ultimo sforzo per chiuderli, magari un rilancio per battere la concorrenza e spuntarla in tempi brevi. L’obiettivo è quindi rinforzarsi e farlo in fretta per un Frosinone che ha rotto gli indugi e piazzato il rilancio giusto. Di Francesco nelle prossime ore abbraccerà un calciatore destinato a far compiere alla sua squadra un vero salto di qualità.

Frosinone, i tifosi esultano: un bomber in arrivo, ma non finisce qui

Due colpi in attacco, con caratteristiche differenti. A Frosinone lavorano per portare a casa un centravanti puro, in grado di garantire gol a Di Francesco, e un giovane che possa ricoprire più ruoli ed abbia voglia di mettersi in mostra.

La missione è praticamente compiuta dopo l’ufficialità dell’arrivo di Walid Cheddira. L’attaccante ex Bari nella passata stagione è stato fra i migliori della cadetteria, ed ha attirato le attenzioni di molti club. Si era fatto avanti il Torino, ci ha pensato la Sampdoria, ma alla fine il Frosinone ha ottenuto il prestito dal Napoli.

L’attaccante marocchino è quindi pronto a farsi carico di una missione delicata con i giallazzurri, che strappano un calciatore di grande qualità ad una concorrenza agguerrita e sarebbero pronti a rilanciare. Nelle prossime ore potrebbero infatti intensificarsi i contatti per ottenere un altro prestito, questa volta bussando alla porta di Cristiano Giuntoli.

L’obiettivo è Kaio Jorge, che potrebbe muoversi sia da seconda punta, da centravanti puro e anche sulle corsie esterne del fronte offensivo, sulle quali Di Francesco vuole estro e imprevedibilità. La Juve sarebbe pronta ad accettare la soluzione in prestito per consentire al calciatore di giocare con continuità, ma l’ultima parola spetta al brasiliano, sempre più convinto dal trasferimento.