Shock nel calcio: “Si è suicidato per colpa mia”, Vidal sotto accusa

Frase scioccante di Arturo Vidal, l’ex Juventus e Inter – tra le altre – ha dichiarato una cosa raccapricciante sul portiere, morto suicida.

La morte del portiere che ha scosso e non poco il mondo del calcio, vede una frase oggi raccapricciante da parte dell’ex centrocampista in Serie A, oggi in forza ad un club in Sud America, dopo gli anni vissuti in Europa.

Arturo Vidal ha usato una frase fortissima su cosa è accaduto al portiere che si sarebbe suicidato, secondo quelle che sono le ricostruzioni sulla sua morte. Una frase che non è passata inosservata, con tutte le conseguenze del caso che adesso lo riguarderanno, perché è finito sotto accusa.

Shock nel calcio, Vidal: “Colpa mia se si è suicidato”

Parole forti e accuse che ora arrivano ai danni di Arturo Vidal per le dichiarazioni scioccanti in diretta su Twitch, dette probabilmente con leggerezza secondo quella che è la trasmissione online in cui sono venute fuori immagini con il portiere morto suicida e lui in campo.

Immagini sulla sua partita giocata con il Bayer Leverkusen, quando ancora non vestiva la maglia della Juventus. Il centrocampista dell’Atletico Paranaense ha commentato, in maniera molto leggera e forte, il suicidio del portiere ex Hannover.

Segnò un gol Arturo Vidal nella sfida del 2007 tra Leverkusen e Hannover e, secondo lo stesso Vidal, quel gol fu causa del suicidio di qualche anno dopo del portiere del club tedesco.

Vidal e la frase shock sul suicidio: “Fu per colpa mia”

Quelle che seguono, sono le parole in diretta su Twitch dell’ex centrocampista di Inter e Juventus, che ha così commentato il gol segnato al portiere suicida nel 2009: “Pensate che questo che vediamo, è il mio primo gol segnato in Europa… E purtroppo devo dire che il portiere è poi caduto in depressione e si è ucciso”.

Parole che non sono piaciute al web, che ha accusato Vidal di essere totalmente insensibile alla vicenda. Polemiche scatenate sul web e per il momento, Arturo Vidal fa silenzio sui social, non parlando più della stessa polemica che lo vede coinvolto.

Portiere morto suicida, cosa accadde a Robert Enke

Portiere morto suicida, quello del quale avrebbe parlato in maniera insensibile lo stesso Vidal, nel video su Twitch, in diretta. Robert Enke indossava la maglia dell’Hannover e difendeva i pali del club tedesco quando nel 2006 perse la figlia per una brutta malattia al cuore. Un dramma che lo sconvolse a tal punto da vivere male il resto della sua vita perché ha portato appunto prima ad una forte depressione e poi alla morte, con suicidio. Enke si lanciò sotto a un treno e Vidal, con enorme leggerezza, si è espresso in malo modo su Twitch.