Stanno prendendo Beto: firma con gli azzurri, affare fatto

Beto è pronto a lasciare l’Udinese in questo calciomercato. In serata il club friulano ha infatti ricevuto un’offerta più che allettante per il centravanti portoghese che ora potrebbe davvero dire addio ai bianconeri.

Il tutto si è sviluppato così velocemente che neanche gli stessi tifosi friulani hanno potuto in qualche modo metabolizzare la cosa. Stando alle ultime notizie, però, l’impressione è che davvero l’Udinese sia ad un passo dal raggiungere un accordo con gli azzurri per il trasferimento di Beto in questo calciomercato.

Le prossime ore saranno quelle decisive per la definizione di un’affare che una volta concluso, senza alcun ombra di dubbio, costringerà l’Udinese a reinvestire quanto guadagnato da questa cessione per trovare, praticamente in soli 4 giorni, un degno sostituto di Beto.

Calciomercato, Beto ad un passo dagli azzurri: addio Udinese

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Beto in questo calciomercato, che mai come in queste ore è stato così vicino a lasciare l’Udinese. Essendo un attaccante di razza, un profilo com quello del portoghese nel corso di queste settimane ha attirato l’attenzione di tantissimi club, che però non si sono mai effettivamente spinti oltre un mero sondaggio per il giocatore bianconero.

Nelle ultime ore qualcosa sembrerebbe essere cambiato, anche perché gli azzurri avrebbero addirittura anche presentato un’offerta ufficiale all’Udinese per Beto, stravolgendo completamente le carte in tavola mettendo nuovamente in dubbio il futuro del portoghese in Serie A. A fronte di quanto detto nel corso di questi mesi, si potrebbe credere che il club che abbia fatto questo passo verso Beto possa essere stato il Napoli, ma i campioni d’Italia hanno in realtà lasciato da tempo la pista che portava al portoghese. Gli azzurri, in questo caso, sono un club di Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Everton è sempre più vicino all’ingaggio di Beto in questo calciomercato.

Beto verso l’Everton: cifre e dettagli dell’operazione

L’Everton vuole Beto in questo calciomercato. Confermata dunque l’anticipazione di ieri sera, col club inglese che in giornata ha pigiato il piede sull’acceleratore arrivando praticamente quasi a chiudere la trattativa con l’Udinese.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo la prima offerta di ieri da 25-26 milioni di euro, ritenuta non sufficiente dai friulani, l’Everton avrebbe alzato la sua proposta per Beto arrivando a toccare i 30 milioni di euro. Il club bianconero ora è difronte ad un bivio, ovvero se accettare o meno, ma l’impressione è che il portoghese sia sempre più vicino al trasferimento in Premier League.

Calciomercato: l’Udinese chiede un ultimo sforzo all’Everton per Beto

La fumata bianca per il passaggio di Beto all’Everton è prossima, anche perché l’impressione è che l’Udinese sia propenso ad accettare l’ultima -importante- offerta dei Toffees. Stando a SOS Fanta, però, i friulani starebbero discutendo col club di Premier League dei bonus, nella speranza che con questi si possa arrivare ai 35 milioni di euro inizialmente richiesti.