Calciomercato, colpo a sorpresa: torna in Serie A, sgarbo al Milan

Colpo a sorpresa in dirittura d’arrivo in Serie A. Con un blitz in serata il club è infatti riuscito a definire le operazioni per l’arrivo di un ex Milan in questo calciomercato.

Nessuno prima di stare aveva neanche mai accostato il nome di questo giocatore al club, ma a quanto pare la dirigenza, consapevole delle qualità del ragazzo e dell’apporto che avrebbe potuto dare alla rosa, non ci avrebbe pensato su due secondi ad investire una parte del tesoretto racimolato con una recente -importante- cessione per andare a rinforzare e completare il reparto sul quale si fonda il gioco dell’allenatore, il centrocampo.

Serie A, colpo in mediana: sgarbo al Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata di una delle squadre più importanti della Serie A, che con l’obiettivo di migliorare i propri risultati della passata stagione sarebbe al lavoro per regalare all’allenatore altri rinforzi in questi ultimissimi giorni di sessione, uno dei quali addirittura definito proprio in queste ore.

Dopo aver risolto la questione attacco, la dirigenza si sarebbe dedicata al completamento di un altro reparto negli ultimi giorni: il centrocampo. A fronte di questo tantissimi nomi interessanti sono stati accostati al club, ma alla fine la dirigenza avrebbe deciso di investire, completamente a sorpresa, su un ex Milan. Mai nessuno si sarebbe potuto aspettare un affare del genere, anche perché il giocatore sembrava vicinissimo al trasferirsi in Olanda, al PSV, ma a quanto pare la Serie A ha ancora una volta attirato il centrocampista al punto di volerci tornare nonostante la passata deludente stagione per poter dimostrare tutto il suo valore.

Stando dunque a quanto riportato poco fa da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso una trattativa lampo col Wolfsburg per Aster Vranckx in questo calciomercato. Il giocatore belga sbarcherà a Firenze nei prossimi giorni e si trasferirà ai Viola a titolo definitivo.

Sorpresa Fiorentina, arriva Vranckx: le cifre dell’operazione

E’ in chiusura la trattativa tra la Fiorentina ed il Wolfsburg per il ritorno in Serie A in questo calciomercato di Aster Vranckx. Dopo la deludente esperienza al Milan, il centrocampista nonché capitano dell’U21 belga, è pronto a tornare a giocare in Italia per trovare decisamente più spazio rispetto a quello avuto in rossonero.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Vranckx arriverà alla Fiorentina a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro, completando così il reparto di Vincenzo Italiano che in questa sessione di calciomercato ha anche accolto Arthur dalla Juventus.

Fiorentina, Vranckx slegato da Amrabat: quale futuro per il marocchino?

A detta di Gianluca Di Marzio l’arrivo a Firenze di Aster Vranckx è completamente slegato da ogni possibile questione relativa al futuro di Sofyan Amrabat, che ad oggi deve essere comunque definito. Il marocchino è in uscita dalla Fiorentina, che però non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 35 milioni di euro.

Su Amrabat forte è l’interesse di Napoli e Manchester United, che in questi ultimissimi giorni di calciomercato potrebbero sfruttare la volontà del ragazzo di lasciare i Viola per riuscire a strappare uno sconto dal prezzo del suo cartellino.