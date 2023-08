L’ex Inter punta Handanovic: altro che Lazio, destinazione a sorpresa

Destinazione a sorpresa, diventerebbe il nuovo portiere titolare del club, con l’ex Inter pronto a prenderlo a costo zero.

Ha da poco terminato un’esperienza da leggenda se si considera quanto fatto in un decennio all’Inter perché Samir Handanovic, che ha da poco salutato i nerazzurri, è stato protagonista del dopo-Inter che arrivò legato al “triplete”.

Una leggenda interista che andrebbe a giocare per un allenatore ex Inter, in un colpo di scena vero e proprio tra i pali, considerando che diventerebbe il portiere titolare dello stesso club.

Calciomercato, riecco Handanovic: destinazione a sorpresa

Erano circolati alcuni rumors sull’approdo di Samir Handanovic alla Lazio, ma le cose rischiano di non concretizzarsi perché il calciatore vorrebbe una nuova esperienza, sì, ma non ad ogni costo.

Non all’idea di fare nuovamente da vice, in un club di Champions League comunque, ma da titolare e da leader dell’undici in campo.

Tant’è che l’occasione Handanovic, a costo zero, potrebbe coglierla un ex Inter. Secondo quanto riportato in serata, il Celta Vigo starebbe insistendo per prendere Handanovic a parametro zero, con il tecnico che batterebbe così Maurizio Sarri sul mercato.

Mercato Celta Vigo, un ex Inter pronto a prendere Handanovic: ecco di chi si tratta

Secondo quanto riferito dall’estero, precisamente dalla Spagna e dai colleghi di Fichajes.net, a prendere Handanovic potrebbe essere il Celta Vigo. Il club che è allenato dall’ex Inter, Rafa Benitez, potrebbe puntare tutto sulla leadership e qualità del portiere sloveno.

Handanovic attende una chiamata importante e la stessa potrebbe essere quella del Celta Vigo, club dalle alte ambizioni in Liga che, dopo il tredicesimo posto della passata stagione, ha voglia di piazzarsi in una delle posizioni che permetterebbero l’accesso all’Europa.

Ultime su Handanovic: tentazione Lazio e non solo, il Celta Vigo insiste

Tentazione per Handanovic sulla Lazio, sperando di strappare una promessa per le sfide di Champions League e da vice-Provedel. Cerca spazio e vuole sentirsi protagonista, dopo la separazione con l’Inter che ha scelto di non rinnovare gli accordi contrattuali, andando verso la coppia Sommer-Audero – stasera l’ormai ex portiere della Samp è arrivato a Milano -, Samir Handanovic. Stesso portiere sloveno che ha ricevuto la proposta dal Celta Vigo di Rafa Benitez ed è tentato dalla Lazio e non solo. Perché, sempre stando ai rumors, è tra le idee del calcio arabo che, continuando a far mercato, potrebbe puntare anche su Handanovic.